Abian Aichner ancora WWW NXT Tag Team Champion. Un altro successo strepitoso per lo sport italiano

Fabian Aichner torna sul tetto del mondo. Durante la notte e nell’evento NXT Halloween Havoc, l’italiano e il suo tag team partner Marcel Barthel hanno sconfitto gli MSK (Nash Carter e Wes Lee) laureandosi per la seconda volta NXT Tag Team Champions. Decisiva l’Imperium Bomb combinata della coppia italo-tedesca, che sottrae i titoli agli MSK che erano campioni dal 7 aprile e stavano dominando la divisione Tag Team di NXT.

Ennesima soddisfazione per Fabian Aichner, che già lo scorso anno era arrivato a questo successo, diventando il primo campione italiano in WWE dal 1977, i tempi del leggendario Bruno Sammartino. Entusiasmante il Lumberjack O’Lantern Match che si è disputato al Capitol Wrestling Center di Orlando (Florida) che ha fatto impazzire i fan presenti all’arena ma anche quelli a casa. Ancora una volta un italiano colora di successo il 2021, un anno d’oro per i nostri sport, nel quale la Nazionale Italiana di calcio ha vinto l’Europeo a Wembley, nel quale gli atleti italiani hanno superato il record assoluto di medaglie ottenuto in una Olimpiade, con la vittoria nei 100 metri piani nell’atletica di Marcell Jacobs che è entrata nella leggenda.

Così come non si può dimenticare la finale di Wimbledon ottenuta dal tennista romano Matteo Berrettini, che dopo un percorso esaltante si è arreso soltanto a Novak Djokovic sull’erba di Londra. Un anno condito anche dalla doppietta di vittorie europee delle nazionali (maschile e femminile) di pallavolo. Ora anche Fabian Aichner si aggiunge a questa infinita lista, riscrivendo il proprio nome nella storia. L’altoatesino di Falzes ha celebrato la vittoria con un post sul suo account Instagram, scrivendo rigorosamente in italiano “Campioni del Mondo 2.0”. https://www.instagram.com/p/CVhUsysgqle/

Un altro passo verso la storia di questo giovane atleta, che ha debuttato in WWE nel 2017 ed è ormai diventato una certezza di NXT.

SARA OLIVERIO