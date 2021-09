Serie A: Osimhen-Insigne. Napoli-Cagliari 2-0

Il Napoli continua a macinare punti e contro il Cagliari nel posticipo della 6^? giornata , batte il Cagliari 2-0.

La squadra di Spalletti si conferma leader della classifica a punteggio pieno. Agli azzurri bastano 11’ per sbloccare il match, grazie a una zampata del solito Osimhen su assist di Zielinski. Nella ripresa è ancora decisivo il nigeriano, che si procura il rigore trasformato da Insigne (57’) per mettere in sicurezza il risultato. Sardi fermi al penultimo posto.

IL TABELLINO

Napoli-Cagliari 2-0

Napoli (4-2-3-1): Ospina ; Di Lorenzo , Rrahmani , Koulibaly , Mario Rui ; Anguissa , Ruiz (43′ st Demme); Politano (24′ st Lozano ), Zielinski (24′ st Elmas ), Insigne (32′ st Ounas ); Osimhen (32′ st Petagna ).Allenatore: Spalletti

Cagliari (3-5-1-1): Cragno ; Caceres5, Godin , Walukiewicz (23′ st Ceppitelli ); Zappa , Marin , Strootman (40′ st Grassi ), Deiola (23′ st Keita ), Lykogiannis (40′ st Pereiro ); Nandez ; Joao Pedro .Allenatore: Mazzarri

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 11′ Osimhen (N), 12′ st rig. Insigne (N)

Ammoniti: Osimhen (N), Walukiewicz (C), Elmas (N)