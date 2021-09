ARISTON E JUVENTUS INSIEME IN INDONESIA

“Grandi sfide meritano grandi campioni”.Con una partnership a livello regionale, Ariston e Juventus uniscono le loro forze per vincere una prova importante: il mercato indonesiano,Un ulteriore passo che rafforza il legame tra i due brand, dopo il primo annuncio della partnership in Cina nel gennaio 2021.

Ariston, il brand principale e più internazionale di Ariston Thermo Group – uno dei leader mondiali nel settore del comfort termico, e Juventus – società calcistica italiana di fama mondiale con sede a Torino – uniscono le proprie forze in Indonesia, firmando una partnership regionale che partirà a settembre 2021. La scelta rappresenta il secondo passo frutto della collaborazione tra Ariston e Juventus, iniziata in Cina nel gennaio 2021.

Con questo accordo regionale i due brand italiani coniugano le proprie ambizioni di crescita e sviluppo, assicurando alte performance grazie ad obiettivi in comune: affrontare sfide impegnative e ottenere grandi risultati e successi con determinazione, perseveranza, lavoro di squadra, valorizzando sempre i propri campioni.

“Grandi sfide meritano grandi campioni”, il titolo della partnership, riassume perfettamente la visione che entrambe le Aziende condividono. Il concetto di sfida è un valore profondamente radicato nella cultura sia di Ariston che di Juventus. Ariston è, infatti sempre alla ricerca del successo con grande determinazione, con la volontà di garantire costantemente comfort alle persone, grazie alla propria gamma di prodotti, soluzioni e servizi di supporto pre e post-vendita. Allo stesso modo, Juventus è sempre impegnata per il raggiungimento delle migliori prestazioni.

E dietro a grandi campioni si celano grandi persone, patrimonio unico. Per affrontare sfide nuove e impegnative, sia Ariston che Juventus hanno bisogno di una grande squadra, dotata delle giuste competenze, passione, entusiasmo e corretto atteggiamento, puntando ai massimi livelli di performance.

Durante l’evento di presentazione, i giocatori della Juventus De Ligt, Kulusevski, Rabiot e Szczesny si sono congratulati con Ariston e Juventus per la partnership siglata, volta a far crescere e sviluppare i due brand in territorio indonesiano e a garantire qualità e stile Made in Italy, uniti a prestazioni brillanti alle famiglie locali.

Ariston e Juventus si alleano così come una vera e propria squadra, dove le differenze di ciascun giocatore sono fondamentali per il successo. Obiettivo: vincere insieme e fino alla fine la grande sfida del mercato indonesiano, rinnovando il loro legame dopo l’annuncio del gennaio 2021 nel mercato cinese.

Ariston e Juventus insieme fino alla fine!