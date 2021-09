Mourinho:”arbitro e Var non all’altezza”

Un Mourinho contrariato in sala stampa , dopo la sconfitta della Roma nel derby capitolino.

José Mourinho ha voluto compattare la squadra: “Ho fatto un discorso subito in campo, come se fossimo nello spogliatoio – ha commentato il tecnico della Roma -. La qualità del gioco offensivo nel calcio italiano è cambiato tanto e migliorata, ma purtroppo in una partita fantastica l’arbitro e il Var non sono stati all’altezza. Sul secondo gol della Lazio c’era un rigore per noi, invece che 2-0 poteva essere 1-1. L’arbitro ha sbagliato in campo e il Var fuori. Poi manca l’espulsione a Lucas Leiva. A Pellegrini hanno dato il rosso per molto meno. Penso che la Roma abbia giocato meglio oggi, anche se ovviamente abbiamo sbagliato se abbiamo subito tre gol. Abbiamo provato a vincere, abbiamo dominato e messo la Lazio in grande difficoltà”.