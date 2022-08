Nel primo anticipo della terza giornata, il Monza perde 2-1 in casa contro l’Udinese

I brianzoli passano per primi al 32′ grazie a un sinistro preciso di Colpani, ma la gioia dura solo 4′ fino al pareggio di Beto su assist di Becao. Al 77′ il gol-vittoria dei friulani con Udogie che scambia in area con Nestorovski e di sinistro in scivolata batte Di Gregorio. Per Sottil è la prima vittoria nella massima serie.

IL TABELLINO

MONZA-UDINESE 1-2

Monza (3-5-2): Di Gregorio ; Marrone , Caldirola , Carlos Augusto ; Birindelli , Colpani (17′ st Pessina ), Sensi 5 (35′ st Antov ), Valoti (25′ st Machin ), Molina (35′ st Ciurria); Petagna (17′ st Gytkjaer ), Caprari . A disp.: Cragno, Sorrentino, Barberis, F. Ranocchia, Bondo, Carboni, S. Vignato. All.: Stroppa

Udinese (3-5-2): Silvestri ; Becao , Nuytinck , Masina ; Pereyra , Makengo (36′ st Samardzic ), Walace , Lovric (24′ st Arslan 6), Udogie (36′ st Ebosse ); Beto (24′ st Success ), Deulofeu (24′ st Nestorovski ). A disp.: Padelli, Piana, Festy, Jajalo, Abankwah, Palumbo, Benkovic, Bijol, Guessand. All.: Sottil

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 32′ Colpani (M), 36′ Beto (U), 32′ st Udogie (U)

Ammoniti: Udogie (U), Caldirola (M), Machin (M), Nestorovski (U), Pessina (M)