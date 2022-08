Nella terza giornata di Serie A, il Milan batte 2-0 il Bologna

A San Siro debutto da titolare per De Ketelaere, propio il neo acquisto al 21′ imbecca Leao per il primo gol stagionale. Nella rirpesa il portoghese serv al 58′ regala a Giroud la palla del 2-0 , il francese realizza il raddoppio in acrobazia . Per gli emiliani un palo esterno con Sansone al 68′. Milan che sale a quota 7 punti in classifica

IL TABELLINO

MILAN-BOLOGNA 2-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori (38′ st Gabbia), Theo Hernandez (30′ st Ballo-Touré); Bennacer (16′ st Adli), Tonali; Messias (17′ st Saelemaekers), De Ketelaere (17′ st Pobega), Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kjaer, Bakayoko, Brahim Diaz, Rebic, Origi. All.: Pioli

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel (29′ st Bonifazi), Lucumi; Kasius, Schouten (39′ st Ferguson), Dominguez (17′ st Aebischer), Cambiaso, Vignato (17′ st Soriano), Arnautovic, Barrow (17′ st Sansone). A disp.: Bardi, Bagnolini, Angeli, Sosa, Raimondo, Lykogiannis, De Silvestri, Amey, Urbanski, Mbaye. All.: Mihajlovic

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 21′ Leao (M), 13′ st Giroud (M)

Ammoniti: Schouten (B), Calabria (M), Adli (M)