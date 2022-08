Inzaghi:”Una sconfitta che brucia che fa male”

Simone Inzaghi commenta così la sconfitta contro la Lazio, primo ko stagionale per la sua Inter:

“È una sconfitta che fa male e che brucia per come è arrivata – le sue parole a Dazn -. È stata una partita equilibrata e combattuta, contro un avversario forte e di qualità. Il gol di Luis Alberto ha spaccato la partita, perché prima noi avevamo avuto una grande chance con Dumfries. Serviva sicuramente più cattiveria, queste sono partite che si decidono sugli episodi e noi dovevamo essere bravi a portarli dalla nostra parte. Domani analizzeremo tutto, ma sicuramente è stata una partita impostata bene, in cui gli episodi ci hanno penalizzato”.