F1 , Gran Premio del Belgio, pole di Sainz

La pole è stata conquistata da Max Verstappen , ma il campione del mondo partirà in 15esima posizione, così come Charles Leclerc dietro l’olandese per aver sostituito su entrambe le monoposto la power unit.

Prestazione straordinaria per Alexander Albon, che porta la Williams in Q3 e in terza fila2. Dietro di lui troviamo gli eliminati in Q2: poi Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Lance Stroll.

F1 | GP Belgio 2022, la griglia di partenza

1ª Fila 1. Carlos Sainz 1:44.297

Ferrari

2. Sergio Perez 1:44.462

Red Bull

2ª Fila 3. Fernando Alonso 1:45.368

Alpine

4. Lewis Hamilton 1:45.503

Mercedes

3ª Fila 5. George Russell 1:45.776

Mercedes

6. Alexander Albon 1:45.837

Williams

4ª Fila 7. Daniel Ricciardo 1:45.767

McLaren

8. Pierre Gasly 1:45.827

AlphaTauri

5ª Fila 9. Lance Stroll 1.46.611

Aston Martin

10. Sebastian Vettel 1:46.344

Aston Martin

6ª Fila 11. Nicholas Latifi 1:46.401

Williams

12. Kevin Magnussen 1:46.557

Haas

7ª Fila 13. Yuki Tsunoda 1:46.692

AlphaTauri

14. Valtteri Bottas* 1.47.866

Alfa Romeo

8ª Fila 15. Max Verstappen* 1:43.665

Red Bull

16. Charles Leclerc* 1:44.553

Ferrari

9ª Fila 17. Esteban Ocon* 1:45.180

Alpine

18. Lando Norris* 1:46.178

McLaren

10ª Fila 19. Guanyu Zhou* 1:46.934

Alfa Romeo

20. Mick Schumacher* 1:47.718

Haas

*penalizzati permologazione power unit