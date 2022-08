Calciomercato Serie A – Il Tabellone. Affascinante l’idea del trasferimento di Ronaldo al Napoli. Milik ufficiale alla Juve

ll tabellone del calciomercato estivo della Serie A 2022/23: tutti gli acquisti, le cessioni e le trattative con i movimenti ufficiali squadra per squadra.

A pochi giorni dalla chiusura della Sessione Estiva Calciomercato 2022/2023, dopo il trasferimento dell’attacante Milik dal Marsiglia alla Juventus, tiene banco la trattativa , sebbene difficile tra il Manchester United e il Napoli per il probabile trasferimento in maglia azzurra di Cristiano Ronaldo. In tal caso Osimehn si trasferirebbe allo United.

Il Napoli è ancora sulle tracce di navas il portiere del Psg , altra trattativa con il club francese , è il passaggio di Fabian Ruiz al club transalpino.

Ecco il Tabellone aggiornato

Atalanta

Acquisti: Ederson (Cen, Salernitana), Lookman (Att, Lipsia), Soppy (Dif, Udinese)

Cessioni: Pezzella (Dif, Parma), Sutalo (Dif, Dinamo Zagabria), Piccoli (Att, Verona), Lovato (Dif, Salernitana), Pessina (Cen, Monza), Cortinovis (Cen, Verona), Cambiaghi (Att, Empoli), Miranchuk (Cen, Torino), E. Colley (Att, Fatih Karagumruk), Freuler (Nottingham Forest)

Bologna

Acquisti: Lykogiannis (Dif, Cagliari), Ferguson (Cen, Aberdeen), Cambiaso (Dif, Juventus), Lucumì (Dif, Genk), Sosa (Dif, Bologna)

Cessioni: Viola (Cen, fine contratto), Baldursson (Cen, NEC), Hickey (Dif, Brentford), Svanberg (Cen, Wolfsburg), Theate (Dif, Rennes), Kingsley Michael (Cen, Ried)

Cremonese

Acquisti: Radu (Por, Inter), Vasquez (Dif, Genoa), Chiriches (D, Sassuolo), Tsadjout (Att, Milan), Ghiglione (Dif, Genoa), Pickel (Cen, Famalicao), Ascacibar (Cen, Hertha Berlino), Quagliata (Dif, Heracles), Okereke (Att, Club Brugge), Aiwu (Dif, Rapid Vienna), Escalante (Cen, Lazio), Lochoshvili (Dif, Wolfsberger), Dessers (Att, Genk)

Cessioni: Carnesecchi (Por, Atalanta), Okoli (Dif, Atalanta), Gaetano (Cen, Napoli), Casasola (Dif, Lazio), Fagioli (Cen, Juventus), Gondo (Att, Ascoli)

Empoli

Acquisti: Marin (Cen, Cagliari), Destro (Att, Genoa), Perisan (Por, Pordenone), Satriano (Att, Inter), Ebuhei (Dif, Benfica), De Winter (Dif, Juventus), Cambiaghi (Att, Atalanta), Lammers (Att, Atalanta), Grassi (Cen, Parma)

Cessioni: Marchizza (Dif, Sassuolo), Benassi (Cen, Fiorentina), Zurkowski (Cen, Fiorentina), Vicario (Por, Cagliari), Pinamonti (Att, Inter), Verre (Cen, Samp), Cutrone (Att, Wolverhampton), Asllani (Cen, Inter), La Mantia (Att, Spal), Mancuso (Att, Monza), Di Francesco (Att, Lecce), Viti (Dif, Nizza), Stulac (Cen, Palermo)

Fiorentina

Acquisti: Mandragora (Cen, Juventus), Gollini (Por, Atalanta), Jovic (Att, Real Madrid), Dodò (Dif, Shakhtar)

Cessioni: Odriozola (Dif, Real Madrid), Piatek (Att, Hertha Berlino), Torreira (Cen, Arsenal), Pulgar (Cen, Flamengo)

Inter

Acquisti: Onana (Por, Ajax), Lukaku (Att, Chelsea), Asllani (Cen, Inter), Mkhitaryan (Cen, Roma), Bellanova (Dif, Cagliari)

Cessioni: A. Ranocchia (Dif, fine contratto), Perisic (Cen, fine contratto), Vidal (Cen, fine contratto), Sensi (Cen, Monza), Se. Esposito (Att, Anderlecht), Radu (Por, Cremonese), Lazaro (Cen, Torino), Sanchez (Att, fine contratto), Pinamonti (Att, Sassuolo), Casadei (Cen, Chelsea)

Juventus

Acquisti: Di Maria (Cen, PSG), Pogba (Cen, Manchester United), Bremer (Dif, Torino), Kostic (Cen, Eintracht), Milik (Att, Marsiglia)

Cessioni: Chiellini (Dif, fine contratto), Dybala (Att, fine contratto), Bernardeschi (Cen, fine contratto), Morata (Att, Atletico Madrid), De Winter (Dif, Empoli), Dragusin (Dif, Genoa), Cambiaso (Dif, Bologna), de Ligt (Dif, Bayern), F. Ranocchia (Cen, Monza), Ramsey (Cen, fine contratto), Wesley (Cruzeiro), L. Pellegrini (Dif, Eintracht), Coccolo (Dif, Cesena)

Lazio

Acquisti: Marcos Antonio (Cen, Shakhtar), Cancellieri (Att, Verona), Gila (Dif, Real Madrid), Casale (Dif, Verona), Romagnoli (Dif, Milan), Maximiano (Por, Granada), Vecino (Cen, Inter), Provedel (Por, Spezia)

Cessioni: Strakosha (Por, fine contratto), Lucas Leiva (Cen, fine contratto), Reina (Por, fine contratto), Luiz Felipe (Dif, fine contratto), Vavro (Dif, Copenaghen), Muriqi (Att, Maiorca), Jony (Att, Sporting Gijon), Moro (Att, Ternana)

Lecce

Acquisti: Brancolini (Por, Fiorentina), Frabotta (Dif, Juventus), Ceesay (Att, Zurigo), Voelkerling (Att, Roma), Falcone (Por, Sampdoria), Askildsen (Cen, Sampdoria), Colombo (Att, Milan), Baschirotto (Dif, Ascoli), Bistrovic (Cen, Cska Mosca), Di Francesco (Att, Empoli), Banda (Att, Maccabi Petah Tikva), Cetin (Dif, Verona), Normann (Cen, Rostov), Pongracic (Dif, Wolfsburg), Umtiti (Dif, Barcellona)

Cessioni: Barreca (Dif, Monaco), Plizzari (Por, Milan), Faragò (Dif, Cagliari), Lucioni (Dif, Frosinone), Majer (Cen, Reggina), Di Mariano (Cen, Palermo)

Milan

Acquisti: Origi (Att, Liverpool), Adli (Cen, Bordeaux), De Ketelaere (Cen, Club Brugge)

Cessioni: Kessié (Cen, fine contratto), Romagnoli (Dif, fine contratto), Castillejo (Att, Valencia), Tsadjout (Att, Cremonese), Caldara (Dif, Spezia), Plizzari (Por, Pescara), Maldini (Att, Spezia)

Monza

Acquisti: A. Ranocchia (Dif, Inter), Cragno (Por, Cagliari), Carboni (Dif, Cagliari), Sensi (Cen, Inter), Pessina (Cen, Atalanta), Birindelli (Dif, Pisa), Marlon (Dif, Shakhtar), Caprari (Att, Verona), F. Ranocchia (Cen, Juventus), Bondo (Cen, Nancy), Pablo Mari (Dif, Arsenal), Petagna (Att, Napoli)

Cessioni: Pirola (Dif, Inter), Antov (Dif, Cska Sofia), Brescianini (Dif, Milan), Favilli (Att, Genoa), Mancuso (Att, Como), Pedro Pereira (Dif, Alanyaspor), Bettella (Dif, Palermo), Mazzitelli (Cen, Frosinone), Sampirisi (Dif, Frosinone)

Napoli

Acquisti: Olivera (Dif, Getafe), Kvaratskhelia (Att, Dinamo Batumi), Ostigard (Dif, Brighton), Kim (Dif, Fenerbahce), Sirigu (Por, Genoa), Simeone (Att, Verona), Ndombele (Cen, Tottenham), Raspadori (Att, Sassuolo)

Cessioni: Insigne (Att, fine contratto), Ospina (Por, fine contratto), Ghoulam (Dif, fine contratto), Mertens (Att, fine contratto), Tuanzebe (Dif, Manchester United), Koulibaly (Dif, Chelsea), Contini (Por, Sampdoria), Petagna (Att, Monza)

Roma

Acquisti: Matic (Cen, Manchester United), Svilar (Por, Benfica), Celik (Dif, Lille), Dybala (Att, Juventus), Wijnaldum (Cen, PSG)

Cessioni: Maitland-Niles (Dif, Arsenal), Oliveira (Cen, Porto), Santon (Dif, fine contratto), Voelkerling (Att, Lecce), Veretout (Cen, Marsiglia), Perez (Att, Celta)

Salernitana

Acquisti: Lovato (Dif, Atalanta), Botheim (Att, Bodo Glimt), Pirola (Dif, Inter), Valencia (Att, Universidad Catolica), Bradaric (Dif, Lille), Sambia (Cen, Montpellier), Bonazzoli (Att, Sampdoria), Vilhena (Cen, Espanyol), Bronn (Dif, Metz), Candreva (Cen, Sampdoria), Maggiore (Cen, Spezia), Dia (Att, Villarreal)

Cessioni: Djuric (Att, fine contratto), Ruggeri (Dif, Atalanta), Zortea (Dif, Atalanta), Ranieri (Dif, Fiorentina), Delli Carri (Dif, Juventus), Mousset (Att, Sheffield United), Verdi (Att, Torino), Di Tacchio (Cen, Ternana), Belec (Por, Apoel), Ederson (Cen, Atalanta), Obi (Cen, Reggina), Bogdan (Dif, Ternana), Mikael (Att, Internacional), Mamadou Coulibaly (Cen, Ternana)

Sampdoria

Acquisti: Leverbe (Dif, Pisa), Djuricic (Cen, Sassuolo), Villar (Cen, Roma), Contini (Por, Napoli)

Cessioni: Yoshida (Dif, fine contratto), Ekdal (Cen, fine contratto) Giovinco (Att, fine contratto), Sensi (Cen, Inter), Supryaga (Att, Dinamo Kiev), Falcone (Por, Lecce), Askildsen (Cen, Lecce), Thorsby (Cen, Union), La Gumina (Att, Benevento), Torregrossa (Att, Pisa), Damsgaard (Cen, Brentford)

Sassuolo

Acquisti: Alvarez (Att, Penarol), Moro (Att, Padova), Thorstvedt (Cen, Genk), Pinamonti (Att, Inter)

Cessioni: Ciervo (Att, Roma), Djuricic (Cen, fine contratto), Peluso (Dif, fine contratto), Magnanelli (Cen, fine contratto), Chiriches (Dif, Cremonese), Scamacca (Att, West Ham), Raspadori (Att, Napoli)

Spezia

Acquisti: Holm (Dif, Sonderjyske), Kornvig (Cen, Sonderjyske), Ekdal (Cen, Sampdoria), Caldara (Dif, Milan), Maldini (Att, Milan), Dragowski (Por, Fiorentina)

Cessioni: Colley (Cen, Atalanta), Manaj (Att, Barcellona)

Rientro prestiti: Vignali (Dif, Como), Mraz (Att, Slovan Bratislava)

Torino

Acquisti: Bayeye (Cen, Catanzaro), Radonjic (Cen, Marsiglia), Lazaro (Cen, Inter), Miranchuk (Cen, Atalanta), Ilkhan (Cen, Besiktas), Vlasic (Cen, West Ham), Schuurs (Dif, Ajax)

Cessioni: Belotti (Att, fine contratto), Warming (Att, Darmstadt), Pobega (Cen, Milan), Brekalo (a, Wolfsburg), Pjaca (Att, Juventus), Ansaldi (Cen, fine contratto), Bremer (Dif, Juventus), Millico (Att, Cagliari), Segre (Cen, Palermo)

Udinese

Acquisti: Buta (Dif, Braga), Ebosele (Att, Derby County), Lovric (Cen, Lugano), Bijol (Dif, CSKA Mosca), Masina (Dif, Watford), Ebosse (Dif, Angers)

Cessioni: Pussetto (Att, Watford), Pablo Marì (Dif, Arsenal), Stryger Larsen (Dif, fine contratto), Molina (Dif, Atletico Madrid), Soppy (Dif, Atalanta)

Verona

Acquisti: Piccoli (Att, Atalanta), Djuric (Att, Salernitana), Doig (Dif, Hibernian), Henry (Att, Venezia), Cortinovis (Cen, Atalanta), Perilli (Por, Brescia), Cabal (Dif, Nacional)

Cessioni: Frabotta (Dif, Juventus), Depaoli (Dif, Sampdoria), Sutalo (Dif, Atalanta), Cancellieri (Att, Lazio), Casale (Dif, Lazio), Ruegg (Dif, Young Boys), Caprari (Att, Monza), Cetin (Dif, Lecce), Simeone (Att, Napoli)