Europa League: Napoli con Leicester, Lazio con il Marsiglia

Gruppo facile per la Roma in Conference League con Zorya, Cska Sofia e Bodo Glimt

Sorteggio sfortunato da testa di serie per Napoli e Lazio che nei gironi dell’Europa League 2021/22 hanno pescato rispettivamente Leicester e Marsiglia. Gli azzurri di Spalletti, inseriti nel gruppo C, oltre che con gli inglesi dovranno vedersela con Spartak Mosca del tecnico italiano Domenico Tedesco e Legia Varsavia. Nel gruppo E con la Lazio di Sarri sono state sorteggiate anche Lokomotiv Mosca e Galatasaray oltre all’OM. Ovviamente molto alla mano il gruppo della Roma in Conference League: Zorya (Ukr), Cska Sofia (Bul) e il Bodo/Glimt (Nor), già avversario del Milan nella scorsa Europa League.