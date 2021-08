Cristiano Ronaldo – Juve è divorzio. Il fuoriclasse portoghese ritorna al Manchester United

Nel tardo pomeriggio di oggi , Cristiano Ronaldo annuncia il divorzio dalla Juventus. CR/ ritona ad indossare la magklia del Manchestrer United . Si chiude così un’altro capitolo che riguarda il talenetuoso calciatore portoghese.

Cos’ riporta“Welcome home”. Dopo 12 anni CR7 torna nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta e lo ha fatto diventare un’icona mondiale del pallone.

CR7 DICE ADDIO ALLA JUVE: “FATTO GRANDI COSE INSIEME, NON OTTENUTO TUTTO QUELLO CHE VOLEVAMO”

Csristiano Ronaldo pubblica un video su Instagram: “Oggi lascio un grandissimo club, il più grande in Italia e certamente uno dei più grandi in Europa. Ho dato il mio cuore e la mia anima per la Juventus e amerò la città di Torino fino alla fine dei miei giorni. I tifosi bianconeri mi hanno sempre rispettato e io ho provato a ricambiare quel rispetto combattendo per loro in ogni partica, ogni stagione, ogni competizione. Alla fine possiamo guardarci alle spalle e ammettere che abbiamo ottenuto grandi cose, non tutte quelle che volevamo, ma in ogni caso abbiamo scritto una bellissima storia insieme. ‘Juve, storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero, coro che si alza davvero, Juve per sempre sarà…’. Sarò sempre uno di voi. Ora voi siete parte della mia storia come io sento di essere parte della vostra. Italia, Juve, Torino, tifosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore”.