Champions League – Play Off

Nelle gare di andata del secondo turno c play – off Champions League il Bate Borisov incassa una pesante sconfitta 6-2 in casa dell’Aris Limassol. Lo Sheriff vince di misura (1-0) sul Maccabi Haifa, mentre il Qarabag cade 3-2 contro il Rakow Czestochowa. Pari per il Ludogorets, che non va oltre l’1-1 contro l’Olimpija Ljubljana.

RISULTATI

Aris Limassol-Bate Borisov 6-2: 17’, 60’ Gomis, 32’ Bengtsson, 39’ aut. Bane, 83’ Montnor, 91’ Stepinski (A); 48’ Kontsevoj, 65’ Khadarkevich (B).

Sheriff-Maccabi Haifa 1-0: 27’ Talal (S).

Rakow Czestochowa-Qarabag 3-2: 55’ aut. Cafarquliyev, 71’ Piasecki, 91’ Kittel (R); 73’, 75’ Xhixha (Q).

Klaksvikar Itrottarfelag-Bk Hacken 0-0.

Ludogorets-Olimpija Ljubljana 1-1: 43’ Yankov (L); 13’ Max Elsnik (O).