Amichevoli estive: La Fiorentina sprofonda 5-0 contro la Stella Rossa

Pesante sconfitta della viola di Vincenzo Italiano a Belgrado contro la Stella Rossa. Vittorie per l’Atalanta 6-0 contro la Pro Vercelli. Lo Spezia batte 4-3 il Bochum. .Lecce – Padova 4-0.

Stella Rossa-Fiorentina 5-0

La Fiorentina , incasasa un pesante 5-0 al Marakana al termine di una partita iniziata male e finita peggio. I toscani sono stati travolti dai padroni di casa, capaci di mettere a segno la cinquina in soli 26′ di gioco: ad aprire le marcature Olayinka (8′ e 23′), seguito Krasso (10′), Ivancic (14′) e Bukari su rigore (26′)

Atalanta- Pro Vercelli 6-0

Atalanta ha battuto col punteggio di 6-0 la Pro Vercelli in amichevole. In grande spolvero Latte Lath, autore di una tripletta: Pasalic, Lookman e Adopo hanno completato il tabellino.

Lecce -Padova 4-0

Continua la striscia positiva del Lecce.In amichevole. A Folgaria la squadra allenata da D’Aversa D’Aversa strapazza 4-0 il Padova. A segno, nel primo tempo Rafia, Banda e Strefezza, nella ripresa è Corfitzen a calare il poker.

Spezia – Bochum 4-3

Lo Spezia batte 4-3 il Bochum nell’ultima amichevole del ritiro in Alto Adige. In una partita da 120 minuti divisi in tre tempi, a segno vanno Moro, Zurkowski, il giovane Pietra e il portiere avversario Romling, autore di un’autorete.