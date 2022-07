Gewiss diventa fornitore ufficiale della lega pro

Con un accordo biennale, GEWISS entra a far parte del team della Lega che presiede la terza serie del calcio professionistico italiano. (foto: Gewiss Stadium)

GEWISS, multinazionale del settore elettrotecnico con sede nel bergamasco, diventa fornitore ufficiale della LEGA PRO, la Lega Italiana Calcio Professionistico che presiede all’organizzazione del Campionato Serie C. La partnership è stata siglata nell’ambito del progetto Digital Sport Innovation, che si pone come obiettivo principale quello di rinnovare e rendere migliori le strutture sportive in cui atleti di ogni sport e ogni fascia di età praticano attività agonistica sull’intero territorio nazionale.

“Possiamo definire questo accordo come un’unione di intenti e di valori comuni”, commenta Paolo Cervini, CEO di GEWISS. “In LEGA PRO abbiamo trovato un partner che, come noi, crede e investe molto in temi legati all’Eccellenza, all’Integrità e alla Sostenibilità. Temi che sono parte integrante anche di Digital Sport Innovation, il nostro progetto che punta a rinnovare e rendere migliori le strutture sportive, con un’importante utilità sociale: garantire sicurezza ai milioni di tesserati che praticano lo sport più popolare nel Paese, attraverso impianti elettrici efficienti e un’illuminazione sostenibile e di qualità”.

Digital Sport Innovation è una piattaforma composta da tecnologie e servizi integrati per l’illuminazione e la riqualificazione energetica di ogni ambiente all’interno degli impianti sportivi: dai campi da gioco (e strutture annesse come tribune e spogliatoi) agli edifici adibiti alla ristorazione (chioschi o bar), fino ai parcheggi ed i locali tecnici. Il team Digital Sport Innovation si occupa direttamente di tutte le attività di diagnosi, progettazione e realizzazione degli impianti, integrando prodotti di qualità con servizi d’eccellenza.

“Gli impianti professionistici, in particolare, stanno diventando sempre più multifunzionali e intelligenti – conclude Cervini – Per questo serve una flessibilità importante nella loro realizzazione e gestione, che Gewiss e Digital Sport Innovation possono offrire a 360°, dalla progettazione alla manutenzione. Un’infrastruttura moderna deve infatti essere in grado di soddisfare al 100% tutti i differenti stakeholder, giocatori, spettatori e operatori televisivi. Senza dimenticare l’aspetto smart, ovvero la capacità di coniugare tecnologia per lo spettacolo e massima attenzione ai consumi d’energia”.

GEWISS è già partner in serie A dell’Atalanta il cui stadio prende il nome proprio dell’azienda fondata da Domenico Bosatelli. Il soldalizio con il club nerazzurro nasce da due grandi realtà imprenditoriali (Bosatelli e Percassi), simbolo dell’identità e dell’eccellenza bergamasche, che hanno scelto di condividere progetti, risorse ed energie per realizzare qualcosa di importante a cominciare da quella che è l’icona più riconoscibile ed amata: l’ATALANTA.