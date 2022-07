Formula 1: curiosità statistiche, storia e piloti favoriti per il Gran Premio d’Ungheria

Il Gran Premio d’Ungheria ha una storia particolare, perché fu disputato per la prima volta in assoluto nel 1936 a Budapest nella scenografia del Parco Nepliget.

Questa prima edizione del Gran Premio fu vinta dall’italiano Tazio Nuvolari, successivamente il circuito non venne inserito nelle gare valevoli per i Mondiali di Formula 1 fino al 1986, quando divenne la prima corsa automobilistica in assoluto a essere disputata in una Nazione del blocco comunista.

Attualmente il Gran Premio d’Ungheria è uno dei più spettacolari sia dal punto di vista del bet che per il suo design denso di curve ma anche con numerosi rettilinei per i sorpassi.

Piloti, scuderie e motori che hanno vinto più volte il GP d’Ungheria

Il pilota che ha vinto più di tutti in questo Gran Premio è Lewis Hamilton con ben 8 trionfi, segue il tedesco Michael Schumacher con 4 vittorie e Ayrton Senna con 3.

L’Inghilterra domina anche per quanto riguarda la scuderia più vincente in Ungheria, che è la McLaren con 11 vittorie, seguono Ferrari e Williams con 7 vittorie e Mercedes con 5.

Il motore più vincente nel Gran Premio d’Ungheria è Mercedes con 13 trionfi, segue Renault con 9 vittorie e Ferrari con 7.

Classifica delle pole position e dei podi del GP d’Ungheria

Il pilota che ha ottenuto più pole position nella storia del Gran Premio d’Ungheria è ancora una volta Lewis Hamilton con 8 pole, segue Schumacher con 7 e Ayrton Senna con 3. Per quanto riguarda le scuderie, Ferrari e Mclaren dividono il primato con 8 pole, segue la Mercedes con 7.

Il motore che ha ottenuto più pole nel Gran Premio d’Ungheria è Mercedes: 13. Segue Renault con 10 pole e Ferrari con 8 pole position.

La classifica dei piloti che hanno ottenuto più podi nel finale di gara del GP d’Ungheria premia ancora una volta Hamilton con un totale di 10 podi, segue il finlandese Kimi Raikkonen con 9 e chiudono il podio al terzo posto Ayrton Senna, Michael Schumacher e Sebastian Vettel con 7 podi.

La classifica delle scuderie che hanno ottenuto più podi è dominata dalla Ferrari, salita 26 volte sui gradini, segue la McLaren con 22 e chiude al terzo posto la Williams con 18 podi. Il motore che ha ottenuto più podi è Renault con 28, segue Ferrari con 26 e Mercedes al terzo posto con 24.

I piloti favoriti alla vittoria del GP d’Ungheria

Le quote GP Ungheria mettono bene in risalto come vicino ai favoriti Verstappen e Leclerc ci siano anche Hamilton, Perez e Sainz. La gara sarà una lotta a tre scuderie, Red Bull, Ferrari e Mercedes.

Non si tratta semplicemente della Classifica Piloti e del Mondiale Costruttori ma del dominio dei motori Ferrari e Mercedes, che nella storia di questo Gran Premio, hanno dimostrato di poter scrivere record e statistiche. La Red Bull è riuscita soltanto 2 volte a vincere il Gran Premio d’Ungheria.