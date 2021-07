Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è arrivata la prima sconfitta per l’Italia nel torneo di pallavolo maschile

:Nella seconda giornata il sestetto allenato da Gianlorenzo Blengini ha perso contro la Polonia per tre set a zero (25-20, 26-25, 25-20).

Nel prossimo turno, mercoledì 28 luglio, alle ore 19.40 giapponesi (le 12.40 italiane) gli azzurri – che all’esordio avevano vinto con il Canada per 3-2 – affronteranno i padroni di casa del Giappone