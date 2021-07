Tokio 2020: Federica Pellegrini nella storia. Quinta finale olimpica dei 200 metri stile libero

A 33 anni Federica Pellegrini è riuscita a qualificarsi per la finale dei 200 metri stile libero di Tokyo 2020, la quinta di fila alle Olimpiadi.

Una gara conquistata con il terzo posto nella sua batteria, che vale il settimo crono di ingresso alla finale, dopo essersi qualificata con il penultimo tempo utile per entrare nella semifinale.

Il. “Il reparto medaglie domani è chiuso, non è raggiungibile per me in questo momento. In carriera mi sono sempre posta obiettivi fattibili” ha ammesso.

Nella sua lunga carriera, la prima medaglia a 16 anni con l’argento di Atene 2004, poi l’oro a Pechino 2008, poi quinta a Londra 2012 e quarta a Rio 2016, nel frattempo quattro titoli mondiali.