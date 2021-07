Bodybuilding, Andrea Presti riporta l’Italia a Mr. Olympia dopo 28 anni

Andrea Presti, professionista IFBB di bodybuilding, originario della Val Camonica, nasce nella provincia Bresciana 34 anni fa. Figlio di un famoso judoka, Andrea inizia fin da giovanissimo a formare la sua personalità alla luce dei valori dello sport ed in particolare, da “figlio d’arte”, quelli delle arti marziali. Si cimenta con ottimi risultati nella pratica del judo fino all’età di 19 anni, momento in cui si rende conto di essere attratto inesorabilmente dalla “ghisa” e dalla fisicità figlia del bodybuilding. Presti inizia così a dedicarsi alla pratica culturistica a tempo pieno fino a decidere, all’età di 25 anni, di finalizzare gli allenamenti all‘agonismo.

Dal 2014 inizia a collezionare una serie di successi e vittorie che lo porteranno in 3 anni, sotto la guida del coach di fama internazionale Mauro Sassi, a conquistare lo status di Professionista IFBB, condizione necessaria per gareggiare con i migliori bodybuilders del mondo. È un crescendo inarrestabile di successi per Presti, che lo condurrà fino allo storico traguardo dello scorso 18 luglio: l’atleta bresciano, il ragazzo di provincia cresciuto sul tatami, ma con l’immagine di Arnold Schwarzenegger impressa a fuoco nel cuore, riporta l’Italia nella massima categoria del Mr. Olympia dopo ben 28 anni dall’ultima, leggendaria partecipazione di Mauro Sarni alla “gara delle gare”. Degno di nota è anche l’impegno di Andrea Presti come trainer e come ambasciatore di grande carisma e capacità comunicativa del bodybuilding italiano nel mondo.