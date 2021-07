La squadra di D’Aversa conferma la crescita: finisce 2-0 per i blucerchiati con Quagliarella autentico mattatore con la doppietta siglata nel primo tempo (31′ e 41′).

Conferma per il 4-2-3-1 e buone risposte in particolare dalla difesa per la prima volta impegnata da avversario di livello, col Piacenza che milita in Lega Pro.