AB Racing con il giro più veloce a Imola in Carrera Cup

Continua la serie positiva del team gestito in pista da SVC The Motorsport Group, che nel terzo round del monomarca è sempre protagonista con uno Strignano da top-5 e “best lap” sulla 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Roma. E Randazzo è di nuovo salito sul podio della Michelin Cup

Roma/Treviso. AB Racing è di nuovo protagonista nella Porsche Carrera Cup Italia. Nel terzo round disputato sul circuito di Imola con 32 auto in totale al via, il team degli Autocentri Balduina ha lottato costantemente ai vertici e il rookie Benedetto Strignano sulla prima delle tre 911 GT3 Cup della squadra ha concluso due volte a punti, conquistando una brillante top-5 in gara 2 e sfiorando il podio. Nonostante fosse all’esordio sul tecnico e veloce circuito del Santerno, il giovane pilota pugliese ha fatto segnare anche il giro più veloce della corsa, ottenuto in 1’44”241, che in configurazione gara è risultato il migliore in assoluto dell’intero weekend.

La compagine gestita in pista da SVC The Motorsport Group sotto la direzione di Raimondo Amadio è stata ai vertici anche nella Michelin Cup con i propri alfieri “bronze”. Dopo i podi del Mugello, Piergiacomo Randazzo ha confermato il potenziale delle vetture “targate” Centri Porsche di Roma, prima segnando il miglior tempo nelle libere e poi con il secondo gradino del podio ottenuto in gara 1. Anche nella seconda corsa il pilota campano era in lotta per il podio, ma nel finale ha innescato un contatto con un’auto rivale che lo ha relegato nelle retrovie. Sfortunato il fine settimana di Francesco Maria Fenici. Mentre era in zona punti, il pilota laziale è stato centrato da un avversario con conseguente ritiro in gara 1, mentre in gara 2 una foratura gli ha impedito di completare l’emozionante rimonta della quale si è reso protagonista. La prossima tappa del monomarca di Porsche Italia sarà quella di casa per AB Racing: Autodromo Vallelunga il 17-19 settembre dopo la pausa estiva.

Raimondo Amadio, a capo di SVC The Motorsport Group: “E’ stato un fine settimana molto concreto per il team. Tra i Pro Strignano ha davvero raccolto un ottimo risultato. In un weekend difficilissimo ha dimostrato carattere e decisione. Siamo contenti che stia crescendo e che ci stia dando delle buone soddisfazioni. Questo di Imola per lui deve però essere un punto di ri-partenza. Abbiamo fatto bene anche in Michelin Cup con un altro podio, il campionato continua a dimostrarsi come il più difficile su scenario nazionale, è bello vedere le nostre macchine giocarsela e lottare lì davanti”.

Calendario Carrera Cup Italia 2021: 4-6 giugno Misano; 2-4 luglio Mugello; 23-35 luglio Imola; 17-19 settembre Vallelunga; 1-3 ottobre Franciacorte; 29-31 ottobre Monza.