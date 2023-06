Successo della Junior Fasano al campionato regionale di Beach Handball

È stata la Junior Fasano a vincere la 3^ edizione del campionato regionale di Beach Handball, disputatosi domenica scorsa, 25 giugno, nell’Area Forcatella Camper sita sulla litoranea Savelletri-Torre Canne.

La formazione capitanata da Davide Notarangelo, e composta anche da Filippo Angiolini, Davide Pugliese, Leonardo Boggia, Oronzo Monopoli, Daniele Vinci e Flavio Messina, ha prima chiuso in testa il girone all’italiana a punteggio pieno, per poi sconfiggere nella finale per il 1° posto l’Altamura per 2-0 (22-8, 25-15 i parziali). Grazie al successo nella manifestazione organizzata dalla Figh Puglia, la Junior ha guadagnato l’accesso alla Finale Nazionale, in programma a Rimini dal 7 all’8 luglio prossimi.

Soddisfazione in casa biancazzurra anche per le prestazioni dei giovanissimi della Pallamano Fasano (Severino Ciaccia, Luigi Boggia, Kevin Bllunga, Giorgio Rubino, Lukas Isteri, Pasquale Bagorda, Angelo Fedele, Thomas Loparco e Gianluca Grassi), che hanno chiuso il torneo al terzo posto superando nella relativa finale il Noci in rimonta per 2-1 dopo gli shoot-out (14-19, 24-12, 10-8 i parziali).





Questi tutti i risultati: Pallamano Fasano-Junior Fasano 0-2, Noci-Altamura 0-2, Altamura-Pallamano Fasano 2-0, Junior Fasano-Noci 2-0, Pallamano Fasano-Noci 1-2, Junior Fasano-Altamura 2-0.

Classifica girone: 1° Junior Fasano, 2°Altamura, 3°Noci, 4° Pallamano Fasano.

Finale 3° posto: Noci-Pallamano Fasano 1-2;

Finale 1° posto: Junior Fasano-Altamura 2-0.