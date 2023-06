“Libero Elogio – Romanzo di calcio”di Simome Roselli

Premessa “Qualche metro staccato rispetto alla linea difensiva, coordina l’intero reparto arretrato della propria compagine e interviene in seconda battuta per arginare le sortite offensive degli avversari. Indossa la maglia numero 6: per i valori espressi sul terreno di gioco, incarna appieno il concetto di ‘cultura alla difesa’. Dai campetti in terra battuta della periferia romana, il “Libero elogio” romanzato al ruolo dell’ultimo uomo di difesa, pedina ormai passata di moda nello scacchiere di gioco del cosiddetto calcio moderno.”

Libro

“Libero elogio – Romanzo di calcio” è stato auto pubblicato attraverso il programma “Kindle Direct Publishing” di Amazon, in versione cartacea (ISBN-13: ‎ 979-8395016409; Prezzo di copertina: € 9,99) e versione formato Kindle (Utilizzo simultaneo di dispositivi: ‎ illimitato; Da testo a voce: Abilitato; Screen Reader: ‎ Supportato; Prezzo di copertina: € 2,99).

Landing Page “Libero elogio – Romanzo di calcio”: https://t.ly/_PVd

Autore

Simone Roselli nasce a Roma, il 16 luglio del 1982.

Giornalista pubblicista dal 2006, su Amazon è autore dei seguenti libri: “Sta Tornando a Roma. E quel (falso) mito dell’invincibilità inglese”, “Digital PA. La modernizzazione digitale della Pubblica Amministrazione”, “Uno storico quartiere romanesco”, “Un poetico slang romanesco”. Inoltre, ha fornito il proprio contributo ai volumi “Facebook Marketing Pro – Strategie e azioni per fare business” e “Digital marketing per lo sport – Strumenti e tecniche per la comunicazione sportiva”, entrambi editi da Hoepli.