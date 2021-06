Uefa Euro 2020: Holes e Schik. Olanda-Rep.ceca 0-2

Repubblica Ceca batte 2-0 l’Olanda e si qualifica per i quarti di Euro 2020 dove sabato 3 luglio incontrerà la Danimarca.

Poca Olanda tanta Repubblica Ceca. Alla fine dei 90 minuti , vittoria meritata della Nazionale allenata dal c.t. Silhavy .

Primo tempo equilibrato . La svolta del match al 55’: De Ligt per impedire a Schick di involarsi vero la porta , scivola e tocca la palla con la mano, il Var conferma la volontarietà e il difensore della Juventus viene espulso.

Al 68′ passa la rep.ceca: calcio d’angolo , uscita a vuoto Stekelenburg , torre di Masopust , Holes di testa mette in rete.

Olanda in dieci fa fatica , poco pericolosa in area ceca. All’80’ , il raddoppio: anticipo di Holes a centrocampo , in area passaggio arretrato chiude Schick , battendo Stekelenburg per il 2-0 finale.

IL TABELLINO

OLANDA-REPUBBLICA CECA 0-2

Olanda (3-5-2): Stekelenburg ; De Vrij , De Ligt , Blind (36′ st Timber ); Dumfries , De Roon (28′ st Weghorst ), Wijnaldum , F. De Jong , Van Aanholt (36′ st Berghuis ); Malen (12′ st Promes ), Depay . A disp.: Krul, Bizot, Veltman, Aké, Wijndal, Klaassen, Gravenberch, Gakpo. All.: De Boer

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik ; Coufal , Celustka , Kalas , Kaderabek ; Holes (40′ st Kral ), Soucek ; Masopust (34′ st Jankto sv), Barak (47′ st Sadilek ), Sevcik (40′ st Hlozek sv); Schick (47′ st Krmencik sv). A disp.: Mandous, Koubek, Brabec, Vydra, Mateju, Pekhart, Pesek. All.: Silhavy

Arbitro: Karasev (Russia)

Marcatori: 23′ st Holes (R), 35′ st Schick (R)

Ammoniti: Dumfries (O), Coufal (R), F. De Jong (O)

Espulsi: Al 10′ st De Ligt (O)