F1 Gp di Stiria:Verstappen , il ruggito dell’olandese ammutolisce Hamilton

Super Max Verstappen ha vinto il GP di Stiria , dominado con la sua Red Bull dalla partenza fino alla bandiera a scacchi.(foto: Verstappen)

Il pilota olandese allunga in classifica piloti sul campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes) 2° al traguardo. Sul podio anche l’altra Mercedes di Bottas. Ottima la gara delle due Ferrari, non per posizioni ma per prestazione. Leclerc partito in settima posizione , alla prima curca si tocca con l’Alpha Tauri di Gasly , costretto al ritiro , Leclerc costretto a rientrare dopo il primo giro ai box per la sostituzione dell’ala anteriore , rientra in 17^ posizione. Carlos Sainz in tanto , recupera posizioni ,lo stesso Leclerc autore di una grande rimonta termina al traguardo in 7^ posizione dietro Sainz.

Ritiro anche per Russell. Il Mondiale torna la prossima settimana con il secondo round in Austria

Classifica del GP:





Pos. Pilota Team Tempo 1 M. Verstappen (D) Red Bull / 2 L. Hamilton (B) Mercedes + 35″743 3 V. Bottas (D) Mercedes + 46″907 4 S. Perez (M) Red Bull + 47″434 5 L. Norris (D) McLaren + 1 giro 6 C. Sainz (D) Ferrari + 1 giro 7 C. Leclerc (M) Ferrari + 1 giro 8 L. Stroll (D) Aston Martin + 1 giro 9 F. Alonso (D) Alpine + 1 giro 10 Y. Tsunoda (D) AlphaTauri + 1 giro 11 K. Raikkonen (D) Alfa Romeo + 1 giro 12 S. Vettel (D) Aston Martin + 1 giro 13 D. Ricciardo (D) McLaren + 1 giro 14 E. Ocon (D) Alpine + 1 giro 15 A. Giovinazz (D) Alfa Romeo + 1 giro 16 M. Schumacher (D) Haas + 2 giri 17 N. Latifi (D) Williams + 3 giri 18 N. Mazepin (D) Haas + 3 giri 19 G. Russell (D) Williams RITIRATO 20 P. Gasly (B) AlphaTauri RITIRATO