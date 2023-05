Super MaxVerstappen! Zampata del campione del mondo e pole al Gp di Monaco

Emozioni all’uktino decino di secondo a Montecarlo qualifche del Gp di Monaco .

All’ultimo respiro la classe del campione del mondo Max Verstappn (Red Bull) , sfiorando le barriere ha piazzato lo sprint e la zampata vincente conquistando una super la pole position nel Gran premio del principato di Monaco. Battuto per soli 84 millesimi Fernando Alonso, nonostante un ultimo tentativo in cui ha toccato il muro. Terzo Leclerc (ma investigato per impeding su Norris), quinta l’altra Ferrari di Sainz. Nel Q1 Perez a muro alla Santa Devota e Red Bull danneggiata, il messicano partirà ultimo. Domenica il GP alle 15.

CLASSIFICA E TEMPI DEL Q3:

1 VERSTAPPEN 1:11.365 2 ALONSO 1:11.449 3 LECLERC 1:11.471 4 OCON 1:11.553 5 SAINZ 1:11.630 6 HAMILTON 1:11.725 7 GASLY 1:11.933 8 RUSSELL 1:11.964 9 TSUNODA 1:12.082 10 NORRIS 1:12.254 11 PIASTRI 1:12.395 12 DE VRIES 1:12.428 13 ALBON 1:12.527 14 STROLL 1:12.623 15 BOTTAS 1:12.625 16 SARGEANT 1:13.113 17 MAGNUSSEN 1:13.270 18 HULKENBERG 1:13.279 19 ZHOU 1:13.523 20 PEREZ 1:13.850