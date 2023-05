Straordinario Roglic. Lo sloveno vince la cronometro e si prende la maglia Rosa

Primoz Roglic cobnquista la vittoria dominando da vero campione dominando 20a tappa del Giro d’Italia 2023, la cronoscalata da Tarvisio a Monte Lussari. (Foto , Roglic in lacrime dopo la conquista del Giro d’Italia)

Lo sloveno della Jumbo-Visma taglia il traguardo con il tempo di 44’ 23’’. Sembrava ttutto finito e il Giro tra le mani dell’irlandese Thomas, quando a 3 Km dal traguardo di Monte Lussari una buca ha fatto saltare la catena alla bici dello sloveno (Roglic un vantaggio di 16 secondi). La forza di Roglic è uscita fuori pedalando con forza conquistando la vittoria di tappa e la Maglia Rosa del Giro. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) si piazza al secondo posto.Terzo Joao Almeida. Il portoghese della Uae Emirates è transitato sul traguardo con il tempo di 45’05’’. Grandissima prova anche per Damiano Caruso, quarto al traguardo in 45’18 e primo italiano in classifica.

Roglic abbraccio di un compagno di squadra

Geraint Thomas sul traguardo di Monte Lussari