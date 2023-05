Serie B : Sudtirol-Reggina 1-0. Decide Casiraghi

Il Sudtirol batte ai quarti play off la Reggina . la squadra diBisoli in semifinale affronterà il Bari.

E’ gran festa allo stadio ‘Druso’ la ‘cenerentola’ Sudtirol vince la sfida contro la Reggina di Pippo Inzaghi. Gli uomini di Bisoli, forti del vantaggio per il miglior piazzamento in campionato, pensano più a difendere che ad attaccare. Nel prino tempki la reggina si rende pericolosa in un paio di occasionui , la più ghiotta con Di Chiara, il difensore calcia alto. Gli altoatesini badano più a non subire e nella rirpesa a pochi minuti dal fischio finale arriva il vantaggio concedendo diverse occasioni, soprattutto da fuori area, agli amaranto che però non riescono a capitalizzare. Nel finale decide il gol del Sudtrol: Casiraghi. riceve il pallone fuori area e trova una deviazione decisiva per spiazzare Contini. I calabresi avrebbero l’occasione per pareggiare in pieno recupero, ma ancora una volta Poluzzi è miracoloso sul colpo di testa di Liotti.