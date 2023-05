Serie A – Sampdoria-Sassuolo 2-2

Il prino match della 37^ giornata tra Sampdoria e Sassuolo finisce 2-2

(assist di Ceide) e poi con Henrique dopo un’azione travolgente di Zortea hanno ribaltato la situazione.Al Ferraris l’inizio è stato scoppiettante con tre reti in meno di tre minuti: al vantaggio della Samp con Gabbiadini all’8′ su dormita di Ferrari. il Sassuolo ha risposto prima con Berardi l’ assist è di Ceide e poi con Henrique dopo un’azione travolgente di Zortea hanno ribaltato la situazione.

Nella il Sassuolo non sfrutta alcune buone occasioni per chiudere il match. I neroverdi non sfruttano la buona serata di Berardi ; l’attaccabte centra la traversa piena su formidabile conclusione , in precedenza Ceide Pinamonti, Defrel e Lopez sprecano ghiotte occasioni. All’82’ l’oroglio blucerchiato a seguito di una stagione da dimenticare enmerge: Quagliarella centra il palo , la palla deviata da Erlic finisce alle spalle di Consigli per il 2-2 finale.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-SASSUOLO 2-2

Sampdoria (3-4-1-2): Turk ; Oikonomou (23′ st Murillo ), Nuytinck (1′ st Paoletti ), Amione (1′ st Murru ); Zanoli , Winks , Rincon (16′ st Ilkhan ), Augello ; Leris ; Gabbiadini , Quagliarella (40′ st Lammers). A disp.: Ravaglia, Tantalocchi, Djuricic, Segovia, Malagrida, De Luca, Jesé. All.: Stankovic

Sassuolo (4-3-3): Consigli ; Zortea , Erlic (45′ st Romagna ), Ferrari , Rogerio ; Thorstvedt (1′ st Harroui ), Obiang , Henrique (18′ st Lopez ); Berardi , Pinamonti (34′ st Defrel), Ceide (18′ st Bajrami 6). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Toljan, Bruno. All.: Dionisi

Arbitro: Meraviglia

Marcatori: 8′ Gabbiadini (Sam), 9′ Berardi (Sas), 11′ Henrique (Sas), 33′ st aut. Erlic (Sas)

Ammoniti: Oikonomou (Sam); Thorstvedt, Harroui (Sas)