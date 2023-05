Alessio Dionisi , tecnico del Sassuolo ai icrofoni Dazn dopo il paregio 2-2 con la Sampdoria

“Volevo vincere questa partita e lo meritavamo . Da un po’ di tempo siamo protagonisti sia nei nostri gol che in quelli che hanno fatto gli altri. Potevamo fare quattro o cinque gol, il risultato lo abbiamo determinato noi. “A prescindere da tutto è un campionato positivo perché per tanti partite non abbiamo avuto i giocatori offensivi”.