F1 Gp di Montecarlo: per la pole, lotta Verstappen-Leclerc

Nulla di definito per la pole di oggi pomeriggio nel Gran premio principato di Monaco . Nelle prove libere di ieri è stato un testa a testa tra le Red Bull del campione del mondo e e le due Ferrari di Leclerc e Sainz, entrambi molto competitivi sul giro secco tra le strade del Principato.

L’olandese della Red Bull dovrà guardarsi le spalle anche dal compagno di squadra messicano Sergio Perez (in difficoltà nel time-attack in FP2 ma grande specialista dei tracciati cittadini) e dall’Aston Martin di Fernando Alonso, estremamente motivato e performante per tutto il venerdì con ogni mescola. Prima fila in griglia sulla carta quasi impossibile per tutti gli altri, Mercedes comprese.