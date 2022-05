Ussi – premio giornalistico:lo sport e chi lo racconta”

Premio giornalistico “Lo sport e chi lo racconta” Quarta edizione USSI 2022



Tema: “Anno 2022: vittorie, sconfitte, storie, solidarietà”

La quarta edizione del premio Ussi “Lo Sport e chi lo racconta” è intitolata alla memoria di Elio Trifari (venuto a mancare il 18 giugno 2021).

L’Unione Stampa Sportiva Italiana vuole, una volta di più, dimostrare la vicinanza ai giornalisti con

l’appoggio dell’Ordine dei Giornalisti, della Federazione Nazionale Stampa Italiana e di Fondazione Murialdi.

Una nuova occasione per promuovere la professione e incentivare il coraggio di intraprendere e continuare, oltre le difficoltà, il cammino professionale.

Il premio si compone di cinque sezioni: Carta stampata e web per over40; Carta stampata e web per

under40; Reportage – radio; Reportage – video; Servizio fotografico.

Ci sarà tempo dal 10 settembre 2022 al 10 gennaio 2023 per pensare o scegliere l’articolo, o il servizio, da

inviare a segreteria@ussi.it (obbligatorio in oggetto: Premio USSI “LO SPORT E CHI LO RACCONTA” 2022)

e sottoporsi al giudizio della Commissione.

REGOLAMENTO PREMIO USSI “LO SPORT E CHI LO RACCONTA”

Anno 2022 – 4ª edizione, dedicato a Elio Trifari

FINALITÀ

Promuovere e sostenere il lavoro del giornalista che diffonde l’informazione e la valenza dei valori dello

sport.

SEZIONI

Il Premio, destinato a giornalisti iscritti soltanto all’Ordine, si articola in 5 Sezioni:

1- Carta stampata e web per over 40 (alla data di pubblicazione del bando);

2- Carta stampata e web per under 40 (alla data di pubblicazione del bando);

3- Reportage radio (un solo servizio), senza limiti d’età. L’invio di più servizi prevede l’esclusione dal Premio;

4- Reportage video (un solo servizio), senza limiti di età. L’invio di più servizi prevede l’esclusione dal

Premio;

5- Servizio fotografico (inteso in una sola foto) senza limiti di età: l’invio di più foto prevede l’esclusione dal Premio.

Durata dei servizi: da un minimo di 30″ a un massimo di 5′. Il formato dei servizi video dovrà essere

esclusivamente: H264 (MP4).

Al vincitore di ciascuna Sezione verrà assegnato un premio in danaro dell’importo di euro 1.000,00 (mille)

netti.

Sono previste menzioni speciali ai secondi classificati come riconoscimento del lavoro svolto. La

premiazione si svolgerà nel corso di una manifestazione organizzata da USSI.

TEMA

Storie, cronache, commenti, fatti e valori dello sport, inclusione, con particolare riferimento ad avvenimenti di rilevanza nazionale e internazionale.

La manifestazione in oggetto non rientra nel novero dei concorsi e delle operazioni a premi, ai sensi dell’art.6 comma 1 del D.P.R. 430/2001.

Il tema della quarta edizione è: “Anno 2022: vittorie, sconfitte, storie, solidarietà”.

I servizi fuori tema saranno esclusi dalla valutazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli elaborati devono essere presentati e realizzati in lingua italiana, e verranno acquisiti direttamente dalla

USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana

Sede Operativa: c/o Stadio Olimpico Tribuna Monte Mario – Sala Stampa 00194 Roma – P. IVA 11947510159

Sede Legale: c/o FNSI – Federazione Nazionale Stampa Italiana – Corso Vittorio Emanuele 349 – 00186 Roma Tel./fax 06 3232537 – Mail: segreteria@ussi.it – Sito www.ussi.it

Giuria su segnalazione degli autori o di altre persone. La segnalazione – da parte di terzi – dovrà essere

seguita dall’autorizzazione scritta dell’autore e da tutti i dati richiesti dal Bando per partecipare, entro la

scadenza prevista.

Non possono essere accettati lavori che abbiano già vinto altri concorsi per premi giornalistici. In caso di

vittoria di altro premio, per evitare l’esclusione, viene concesso all’autore di inviare un diverso servizio, previo avviso alla segreteria del premio che indicherà il tempo limite concesso.

Non potrà essere premiato chi abbia in corso provvedimenti disciplinari con Ordine nazionale dei giornalisti e Federazione Nazionale della Stampa (FNSI). I vincitori delle sezioni dovranno attestarlo con

autocertificazione.

La mancata presenza alla cerimonia di premiazione, laddove non motivata, determina decadenza dalla

condizione di vincitore.

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La partecipazione al premio è gratuita. La scadenza per la compilazione della domanda di partecipazione e di presentazione dei materiali è fissata nei termini stabiliti, di anno in anno, dalla Giuria.

Per questa 4ª edizione del Premio l’invio dei materiali dovrà avvenire a partire dal 10 settembre 2022 sino al termine ultimo del 10 gennaio 2023.

L’invio dovrà essere indirizzato alla Segreteria del Premio per e-mail: segreteria@ussi.it specificando

nell’oggetto (obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso):

“PREMIO USSI “LO SPORT E CHI LO RACCONTA” 2022.

La Segreteria USSI è tenuta a dare conferma dell’avvenuta ricezione.

Per ogni Sezione, alla domanda, vanno allegati: anagrafica del proponente, numero della tessera

professionale, nome della testata che ha pubblicato o trasmesso il servizio e data di pubblicazione

(inviare link o foto), trasmissione dell’indirizzo, del numero telefonico dell’autore e dell’indirizzo di posta

elettronica al quale comunicare la data di premiazione, se selezionato. Da inviare anche la dichiarazione

sottoscritta che autorizzi al trattamento dei dati personali redatta su un file apposito e non nel corpo della

email.

Al proponente è inoltre richiesto di certificare, o autocertificare, l’autorizzazione all’utilizzo ed eventuale

pubblicazione da parte di USSI del materiale in concorso liberando l’USSI stessa da ogni responsabilità

legata a terzi.

La partecipazione al Premio presuppone l’integrale conoscenza e accettazione del Regolamento. I lavori non corredati dalle indicazioni sopra riportate non saranno ammessi. Ogni candidato potrà partecipare con un solo progetto o servizio realizzato e in una singola sezione.

Non è ammesso inviare due servizi e decidere in un secondo tempo a quale sezione partecipare.

Il lavoro presentato dovrà essere stato pubblicato nell’anno di riferimento del premio. Saranno prese in

esame esclusivamente le domande di partecipazione pervenute con tutti gli allegati prescritti.

La non osservanza del Regolamento e/o la mancanza dei requisiti di partecipazione comportano l’esclusione dal Premio.

I candidati sollevano il Comitato Promotore e la Giuria da qualsiasi responsabilità derivante dalle opere

giornalistiche presentate, dalla loro originalità, dalla violazione dei diritti d’autore e delle riproduzioni. La

documentazione relativa alle opere giornalistiche

inviate non sarà restituita e le opere potranno essere pubblicate su organi di informazione nell’ambito del

Premio.

I dati dei candidati saranno utilizzati ai soli fini del Premio e potranno essere resi noti durante l’attività di

promozione del Premio stesso ai sensi del D.L. 196: 30 giugno 2003 e successive modifiche.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VINCITORI

I lavori saranno esaminati dalla Giuria del Premio che esprimerà insindacabile giudizio e comunicherà i

risultati ai selezionati. I vincitori e la cinquina finalista saranno resi noti con pubblicazione sul sito Ussi

(www.ussi.it).

Le motivazioni verranno illustrate durante la premiazione.

Il giudizio sui lavori presentati sarà basato su criteri di rilevanza, qualità e originalità dei contenuti,

completezza e accuratezza dell’informazione, stile espositivo, forza comunicativa, aderenza ai temi del

bando.

Sarà cura della Segreteria USSI avvisare i vincitori delle Sezioni in concorso indicando tempi e luogo della

cerimonia di premiazione dopo il verdetto della Giuria.

GIURIA

La Giuria del Premio è composta dai membri del Comitato di Presidenza dell’USSI; dal Presidente e/o

Segretario della Federazione Nazionale Stampa Italiana (o da un rappresentante da essi delegato);

dal Presidente e/o Segretario dell’Ordine nazionale dei giornalisti (o da un rappresentante da essi delegato); da una rappresentanza di personaggi di giornalismo, sport e cultura individuati dal Comitato di Presidenza USSI.

INIZIATIVE

Il bando di partecipazione sarà diffuso attraverso organi di stampa, agenzie, social, siti web e newsletter. I

fondi destinati al Premio saranno di pertinenza dell’USSI con il supporto di FNSI, Ordine dei Giornalisti,

Fondazione Murialdi e con la possibile partecipazione di sponsorizzazioni esterne.