Seie A: Cremonese su Pirlo.Semplici in pole per la panchina dell’Udinese.

Se il trasferimento e nuovi arrivi dei calciatori tiene banco , in attesa dell’apertura ufficile del calciomercato Sessione estiva 2022, non da meno sono le voci e i contatti per le panchine.

Andrea Pirlo è a Cremona per trattare con la società di Arvedi. L’alternativa per la panchina della Cremonese è Alvini, che ha portato il Perugia ai playoff mettendo in mostra un ottimo calcio.

Andreazzoli potrebbe lasciarel’Empoli. Per l’eventuale sostituto si fa il nome di Paolo Zanetti, che non è più nel gruppo dei nomi caldi per sostituire a Udine Cioffi, passato al Verona per il post Tudor, destinato al Galatasaray.

All’Udinese, ora, si stanno valutando vari candidati. Da Leonardo Semplici, che sembra il favorito, ad Andrea Sottil, ancora sotto contratto con l’Ascoli. Per lo Spezia in pole position per la sostituzione di Thiago Motta c’è Luca Gotti, con la suggestione, meno probabile, del ritorno di Nenad Bjelica. Anche a Genova, sponda blucerchiata, c’è ancora il dubbio della permanenza di Marco Giampaolo.