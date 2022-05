Piazza di Siena – L’irlandese Kenny di slancio verso il GP Rolex

La terza e conclusiva gara della prima giornata CSIO, il Premio n. 3 ENI (categoria a tempo Tab. A – h. 155), valida anche come prima qualificazione per il Rolex Gran Premio Roma di domenica, è stata vinta da Darragh Kenny con Volnay du Boisdeville. (Foto di Simone Ferraro)

Per il 34enne irlandese, attuale numero 16 del ranking FEI, è il primo successo a Piazza di Siena, arrivato alla quarta partecipazione dopo quelle di 2010, 2019 e 2021.

In questa gara da registrare ancora un secondo posto per Giulia Martinengo Marquet, stavolta in sella a Scuderia 1918 Quick And Easy 3, dopo che in quella precedente aveva ottenuto lo stesso piazzamento con Scuderia 1918 Calle Deluxe.

Bicocchi, primo squillo azzurro

Nella seconda gara della giornata di apertura, il Premio n. 2 MAG (categoria a fasi consecutive – h. 150 – 12.000 €), è arrivata il primo successo dei padroni di casa. Gli azzurri hanno occupato le prime due posizioni, con Emilio Bicocchi vincitore con l’italiana Sevillana del Terriccio davanti a Giulia Martinengo Marquet con Scuderia 1918 Calle Deluxe. Per il 55enne cavaliere toscano, 1º aviere capo, si tratta dell’ottava vittoria in carriera a Piazza di Siena.

Apertura nel segno di Israele

L’89º CSIO Roma 2022 – Master d’Inzeo si è aperto nel segno di Israele: il Premio n. 1 FISE (categoria a tempo, h. 145) è stato vinto da Robin Muhr in sella a Baccarat Meniljean. Il 26enne cavaliere è alla seconda partecipazione a Piazza di Siena, dopo quella del 2019. Di nascita francese, Robin con la sorella Tressy all’inizio del 2018 ha deciso di rappresentare Israele, nazione di provenienza della nonna, in modo da aver maggiori opportunità di gare ai massimi livelli.