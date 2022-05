Seconda vittoria di tappa per Bouwman, che trionfa sul traguardo del santuario di Castelmonte. Carapaz resta leader della corsa, ma arrivano cattive notizie per lui: Richie Porte, uno dei suoi migliori gregari, si è ritirato per problemi allo stomaco

. A Bouwman l’aritmetica consegna anche la maglia azzurra: irraggiungibile dopo la tappa di oggi, gli basterà arrivare a Verona per vincere la classifica scalatori