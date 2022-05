F1 , Gran Premio di Monaco; Leclerc miglior tempo prime prove lbere. Terzo Sainz

Leclerc è il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Monaco. Appena dietro le Red Bull con Perez a soli 39 millesimi dalla Ferarri del monegasco. Ottima prova offerta da Carlos Sainz , terzo tempo. Verstappen si è piazzato quarto.In crescita le McLaren con Norris, quinto, e Ricciardo, settimo. In mezzo c’è Gasly con l’AlphaTauri. In difficoltà le Mercedes.

La Ferrari ha iniziato bene le prime prove libere , Charles Leclerc è stato ol più veloce in pista. Dietro il monegasco Sergio Perez (Red Bull a 39 millesimi , mentre Carlos Sainz è terzo a 70 millesimi,.

Max Verstappen, leader del mondiale con la Red Bull, è quarto, ultimo pilota ad aver sfondato il muro dell’1’15” con un 1’14″712

Bene le due McLaren è quinto con 1’15″056 a mezzo secondo dalla vetta, mentre Daniel Ricciardo + settimo a meno di un decimo dal compagno di squadra. Fra i due si è infilato Pierre Gasly con l’Alpha Tauri .

Delusione Mercedes :ottavo Gerge Russel, nono la nuova Aston Martin di Sebastian Vettel , solo decimo il pluri-campione del mondo Lewis Hamilton.

Fuori dalla top 10 è rimasto Yuki Tsunoda con l’AlphaTauri davanti all’altra verdona di Lance Stroll.

Negativa la prova delll’Alpine con Fernando Alonso 13esimo davanti a Kevin Magnussen con la Haas, mentre Mick Schumacher è solo 19esimo.

E’ andata decisamente peggio a Valtteri Bottas ormai condannato ai problemi con l’Alfa Romeo nelle libere del venerdì: il finlandese non ha un tempo perché ha percorso solo due giri di installazione prima di tornare ai box per un guaio alla power unit Ferrari, mentre Guanyu Zhou è 17esimo.

Alexander Albon si difende con la Williams e si piazza al 15esimo posto ma usa le rosse, proprio come Nicholas Latifi che non si schioda dal 18esimo posto. In difficoltà Ocon la seconda A522 che merita qualcosa di più della 16esima piazza.