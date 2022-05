Eroica Montalcino: domenica gioia e fatica per migliaia di persone

La bicicletta, la maglia e la magia di Eroica Montalcino

come vivere da protagonista L’Eroica di primaveraPoche ore, ormai, al via del festival di Eroica Montalcino che, da domani a domenica, regalerà gioia e fatica a migliaia di persone. Non solo quelli che saliranno in bicicletta per pedalare domenica lungo uno dei cinque percorsi preparati dall’organizzazione.





Ma come si partecipa a Eroica Montalcino? Ecco la mini guida per essere perfettamente in linea con il resto dei partecipanti, segnalati in arrivo da mezzo mondo.



Perchè Eroica Montalcino è così bella

Eroica Montalcino si ispira ciclismo classico. Nata da L’Eroica intende riscoprire le radici autentiche di uno sport straordinario.

Per questo motivo a Eroica Montalcino l’abbigliamento deve essere di ispirazione classica, cioè maglie e calzoncini di lana, acrilico o altri materiali utilizzati fino alla fine degli anni ’80, evitando di mettere in vista indumenti con materiali tecnici di recente manifattura.



E la bicicletta?

Ad Eroica Montalcino si partecipa esclusivamente con bici eroiche ovvero bici da corsa su strada costruite convenzionalmente prima del 1987, con o senza cambio. Le bici devono avere tre requisiti fondamentali: le leve del cambio sul tubo obliquo del telaio, il passaggio dei fili dei freni esterno al manubrio, non è ammesso alcun tipo di pedale a sgancio rapido. Sono ammesse anche bici in stile vintage che abbiano comunque le caratteristiche tecniche appena descritte.



Su quali strade si disputa?

La magia dell’Eroica deve molto del suo fascino alla polvere delle strade bianche della Toscana. Non a caso, l’attenzione al territorio, alle sue tipicità e alla sua tutela, sono da sempre valori fondamentali ai quali si ispira L’Eroica. Dunque niente paura di sporcare la bici, la maglia ed il viso. Ogni grammo di polvere è gloria che cade dal paradiso degli eroi a pedali. Basta poi arrivare al prossimo ristoro per scoprire come un tempo i ciclisti sapevano come far passare i morsi della fame e della sete. E la polvere? Ma quale polvere…..



Infine lo spirito

Lo spirito di Eroica Montalcino è tutto nel fascino di quella che non è solo un’impresa sportiva. Ma un vero e proprio stile di vita che porta a non arrendersi di fronte alle difficoltà da affrontare con tenacia e pazienza, apprezzando ogni piccolo, grande traguardo. L’idea di tornare in sella a una bici d’epoca sulle strade bianche, di guardare al passato rievocando le imprese del ciclismo eroico di Bartali e Coppi, è un modo per recuperare i valori fondanti di uno sport capace di insegnare i bisogni veri, di far vivere la fatica in tutta la sua durezza. Ma anche di far riscoprire il gusto dell’avventura, dell’imprevisto e del viaggio. Un modo per rifondare un ciclismo in grado di creare legami tra avversari leali e diffondere nuovi modelli sportivi e di vita a cui ispirarsi e ambire.



Tutto questo e non solo, da domani a domenica in Val d’Orcia, durante la sesta edizione di Eroica Montalcino

Buon viaggio!



IL PROGRAMMA

Venerdì 27 Maggio

Ore 17.00 APERTURA DI EROICA MONTALCINO

Ore 17.00 – 20.00 Mercatino Eroico – Giardini dell’Impero

Ore 17.00 – 19.00 Ciclofficina Eroica – Piazza Garibaldi

Ore 17.00 – 19.00 Esposizione Biciclette Pista Scatto Fisso – Teatro degli Astrusi

Ore 17.00 – 19.00 Apertura Spazio “Ciclo Club Eroica” – Teatro degli Astrusi

Ore 17.00 – 19.00 Esposizione Elaborati Concorso “La Maglia Eroica” – Teatro degli Astrusi

Ore 17.30 Presentazione Squadra Banfi – Teatro degli Astrusi

Ore 18.30 – Il Fiocco Rosso sui numero dorsali a cura del Centro Antiviolenza donna La Nara

Ore 19.00 Premiazione Concorso “La Maglia Eroica” in collaborazione con Liceo Artistico di Siena

Ore 19.30 Cantina Moser 51,151 Bollicine & Musica dal vivo – Belvedere Bar

Ore 20.00 Accensione delle maglie luminose, Musica e Intrattenimento



Sabato 28 Maggio

Ore 09.00 – 20.00 Mercatino Eroico – Giardini dell’Impero

Ore 09.00 – 19.00 Ciclofficina Eroica – Piazza Garibaldi

Ore 09.00 – 19.00 Apertura Spazio “Ciclo Club Eroica” – Teatro degli Astrusi

Ore 09.00 – 19.00 Esposizione Elaborati Concorso “La Maglia Eroica” – Teatro degli Astrusi

Ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 19.00 Registro Biciclette Eroiche – Complesso Sant’Agostino

Ore 14.30 Pedalata con Ciclo Club Eroica– Teatro degli Astrusi

Ore 17.00 Partenza Criterium del Cassero – Piazza del Popolo

Ore 17.30 Eravamo Giovani e incoscienti di Laurent Fignon – Terrazzo del Teatro Astrusi – Autobiografia del grande campione francese. Ne parlano Gino Cervi, curatore dell’edizione italiana e Giancarlo Brocci

Ore 18.00 Partenza Criterium delle Logge – Piazza del Popolo.

Ore 18.30 Premiazioni Criterium – Piazza del Popolo

Ore 18.45 Concorso “Barba e Baffi” – Piazza del Popolo

Ore 20.00 Cena Eroica nei Quartieri: Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio. Poi Musica, Intrattenimenti e Giochi per ragazzi



Domenica 29 maggio

Ore 07.00 – 21.00 Ciclofficina Eroica – Piazza Garibaldi

Ore 09.00 – 20.00 Mercatino Eroico – Giardini dell’Impero

Ore 09.00 – 17.00 Apertura Spazio “Ciclo Club Eroica” – Teatro degli Astrusi

Ore 09.00 – 17.00 Esposizione Elaborati Concorso “La Maglia Eroica” – Teatro degli Astrusi

Ore 10.30 – Gli Eroici salutano il Treno Natura nel 150° Anniversario della Ferrovia Siena-Grosseto – Stazione F.S. di Torrenieri



EROICA MONTALCINO – Partenza e Arrivo – Piazza del Popolo

Ore 07.30 – 8.00 Lungo EROICO km153

Ore 07.30 – 8.30 Medio VAL D’ORCIA km96

Ore 09.00 – 9.30 Medio CRETE SENESI km70

Ore 09.00 – 9.30 Corto BRUNELLO km46

Ore 09.00 – 9.30 PASSEGGIATA EROICA km27



ASPETTANDO L’ARRIVO

Dalle ore 10.00 in Piazza del Popolo: musica e parole fino all’arrivo dell’ultimo corridore



…… inoltre, dal venerdì alla domenica: complesso Sant’Agostino EROICA NEL MONDO, Palazzo Comunale Storico TERRA EROICA….per i vicoli e le piazze del centro storico LE MAGLIE LANTERNA DI EROICA MONTALCINO e CONCORSO VETRINE a cura di Confcommercio





Montalcino (SI), 26 maggio 2022







https://youtu.be/DP4sx6tryBQ





Eroica Montalcino 2021 – foto Paolo Penni Martelli