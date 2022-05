A Marina di Ravenna la finale di Coppa Italia di Flag

Si giocherà domenica 29, a Marina di Ravenna, il Bowl finale della Coppa Italia di Flag Football, con 6 squadre a contendersi il primo trofeo stagionale di questa specialità.

Si affronteranno domenica, nella familiare cornice di via del Marchesato a Marina di Ravenna, le 6 squadre finaliste della Coppa Italia di flag football, edizione 2022.

Suddivise in due gironi da tre, nella mattinata si affronteranno in scontri diretti, con le prime due del ranking che passeranno alle semifinali contro le prime due del secondo girone. Dal primo pomeriggio si vedranno i primi risultati decisivi per i piazzamenti del torneo, che porteranno poi alla partita conclusiva delle ore 16.00 che premierà con l’oro e la conquista del primo trofeo stagionale di questa disciplina. Questa la composizione dei gironi:

GIRONE A: Ronin Ortona, Raiders Roma, Hedgehogs Boschetto

GIRONE B: Thunders Trento, Heroes Milano e Hunters Roma

Osservando da vicino, con l’aiuto della Lega Italiana Flag Football, i risultati delle partite finora disputate si può apprezzare il dominio al Nord dei Thunders Trento e al Sud dei Ronin Ortona, ambedue imbattute in questo inizio stagione. A impensierirle ci proveranno i Raiders Roma in gran spolvero nelle ultime uscite e che, se a roster completo, potrebbero accendere una bella sfida a 3 team in questa ultima domenica di maggio. Sicuramente da non sottovalutare Hunters, Heroes e Hedgehogs che hanno mostrato spesso grande maturità di gioco e un alto livello di concentrazione.

Non resta che attendere sia il campo a parlare e a raccontarci le vincenti e le battute di questo finale di torneo, gustoso antipasto di quello che ci attenderà a luglio, con l’avvio dei campionati di Prima e Seconda Divisione targati LIFF.

All.: Tabellone Final Bowl

Ph. Credits: @Thunders Trento