Decimo Criterium Nazionale di podismo su strada per giornalisti

Torna anche quest’anno il Criterium Nazionale di podismo su strada per giornalisti, giunto alla decima edizione ed organizzato dal gruppo Umbro dell’Ussi- Unione Stampa Sportiva, sempre a Perugia nell’ambito della Grifonissima, organizzata dall’associazione Avanti Tutta.

Al Criterium possono prendere parte i colleghi e le colleghe iscritte all’Ordine dei Giornalisti, di qualunque regione italiana, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad un gruppo sportivo. La manifestazione, con circuito cittadino, è prevista per la mattina di domenica 14 Maggio 2023.



Regolamento

Avanti Tutta per Leonardo ASD in collaborazione con USSI Umbria (Unione Stampa Sportiva Italiana) in occasione della Grifonissima, organizzano il 10° Criterium italiano di corsa su strada per giornalisti. Il campionato è riservato agli iscritti all’ordine dei giornalisti tesserati FIDAL o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI o in possesso di prescritta dichiarazione sanitaria di idoneità a svolgere atletica leggera a livello agonistico.

Il Campionato italiano di corsa su strada per giornalisti avrà una sua apposita classifica che premierà i primi 3 uomini e le prime 3 donne.

Iscrizioni

L’iscrizione è completamente gratuita. La quota di 15 euro è a carico di Ussi Umbria. Ogni atleta potrà iscriversi entro giovedì 11 maggio inviando una mail a segretario@ussiumbria.it ed allegando il modulo di iscrizione con copia della tessera di iscrizione all’albo e copia dei documenti previsti dal regolamento (tessera di iscrizione all’albo, tessera società sportiva non scaduta se appartenenti ad un gruppo sportivo e certificato medico attività agonistica).