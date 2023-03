Qualificazioni Europei 2024: Retegui – Pesina, Malta-Italia 0-2

Nel secondo impegno qualificazione campionati Europei 2024 , Arrivano i primi tre punti per la Nazionale azzurra.

Una successo che permette di agganciare in classifica -Girone C – la Macedonia a quota 3 punti .

Pronti via e la Macedonia al (6′) sfiora il vantaggio: Mbong pesca in ottima posizione Satriano , Donnarumma in acrobazia evita il vantaggio maltese alzando la palla in corner.

L’Italia si organizza e Romagnoli spara un siluro deviato in angolo da Bonello, sulla battuta del corner di Tonali sbuca Retegui, completamente solo, e batte cxon una girata di testa il portiere maltese per lo 0-1.

Al 21′ Gnonto costretto ad uscire per un problema alla caviglia , Mancini manda in campo Grifo. Al (27′) , arriva il raddoppio: cross di Emerson , Pessoina ben posizionato facile il tap-in.Alla mezzora Grifo va a un passo dallo 0-3, ma sul bel cross di Di Lorenzo l’attaccante del Friburgo calcia centrale e Bonello è bravo a respingere.

Nella ripresa la manovra dell’Italia continua a essere lenta e poco produttiva. Malta si rende pericolosa con qualche ripartenza. Al 25′ dalla fine Mancini inserisce Verratti e Scamacca, con quest’ultimo che ha subito una grande occasione sugli sviluppi di un corner: splendida la mezza rovesciata, ottimo l’intervento a respingere di Bonello.

E’ l’ultima emozione. Una vittoria importante per la classifica e il morale. mancini dovrà lavorare sodo- Il prossimo appuntamento è quello della semifinale Nations League in programma il 15 Giugno contro la Spagna.

IL TABELLINO

Malta-Italia 0-2

Malta (3-5-2): Bonello ; Apap , Borg , Attard (19′ st Z. Muscat ); Mbong , Yankam , Guillaumier , N. Muscat (31′ st Teuma ), Corbalan ; Jones (31′ st Dimech ), Satariano (19′ st Nwoko ).

Ct: Marcolini 6

Italia (4-3-3): Donnarumma ; Di Lorenzo (1′ st Darmian ), Scalvini (38′ st Toloi sv), Romagnoli , Emerson ; Pessina , Cristante , Tonali (22′ st Verratti ); Politano , Retegui (22′ st Scamacca ), Gnonto (21′ Grifo ).

Ct: Mancini

Arbitro: Kabakov

Marcatori: 15′ Retegui (I), 27′ Pessina (I)

Ammoniti: Di Lorenzo (I), Scalvini (I)