F1 , Gran Premio dell’Arabia Saudita, vittoria di Verstappen secondo Leclerc , ma che battaglia

Il campione del Mondo in carica ha vinto il Gran Premio dell’Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale di Formula Uno.

negli ultini giri è stata una vera battaglia , tra Charles leclerc , e Max Verstappen . Alla fine a spuntarla e il campione del Mondo con un’arrivo sotot la bandera a scacchi quasi da fotofinish .Sull’altra Red Bull ilSergio Perez si è piazzato al quarto posto dietro la Ferrari di Carlos Sains (il pilota spagnolo sotto investigazione per non aver rispettato il limite di velocità con doppia bandiera gialla. Una Red Bull competitiva sil dritto , Ferrari più velcoe in curva con più carico aereodinamico..

Lewis Hamiltoni partito in 15^ posizione si è classificato al sesto posto.

Verstappen

Leclerc

Sainz

Così all’arrivo sotto la bandiera a scacchi

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 33 M. Verstappen (D) Red Bull / 2 16 C. Leclerc (D) Ferrari + 0″2 3 55 C. Sainz (D) Ferrari + 7″0 4 11 S. Perez (D) Red Bull + 9″2 5 63 G. Russell (D) Mercedes + 23″1 6 31 E. Ocon (D) Alpine + 44″9 7 4 L. Norris (D) McLaren + 45″7 8 10 P. Gasly (D) AlphaTauri + 50″2 9 20 K. Magnussen (D) Haas + 58″1 10 44 L. Hamilton (M) Mercedes + 61″5 11 24 G. Zhou (D) Alfa Romeo + 74″8 12 27 N. Hulkenberg (D) Aston Martin + 43″9 13 18 L. Stroll (D) Aston Martin + 1 giro 14 23 A. Albon (D) Williams RIT 15 77 V. Bottas (M) Alfa Romeo RIT 16 3 D. Ricciardo (D) McLaren RIT 17 14 F. Alonso (D) Alpine RIT 18 6 N. Latifi (M) Williams RIT 19 22 Y. Tsunoda AlphaTauri RIT

Classifica Piloti

1. Charles Leclerc 45

2. Carlos Sainz 33

3. Max Verstappen 25

4. George Russell 22

5. Lewis Hamilton 16

6. Esteban Ocon 14

7. Sergio Perez 12

8. Kevin Magnussen 12

9. Valtteri Bottas 8

10. Lando Norris 6

11. Yuki Tsunoda 4

12. Pierre Gasly 4

13. Fernando Alonso 2

14. Guanyu Zhou 1

15. Nicholas Latifi

16. Alex Albon

17. Nico Hulkenberg

18. Daniel Ricciardo

19. Lance Stroll

20. Mick Schumacher

Classifica Costruttori

1. Ferrari 78

2. Mercedes 38

3. Red Bull 37

4. Alpine 16

5. Haas 12

6. Alfa Romeo 9

7. Alpha Tauri 8

8. McLaren 6

9. Aston Martin

10. Williams