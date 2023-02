Uno sguardo alla Serie C. Catanzaro dominante e lanciato verso la Serie B

UNO SGUARDO ALLA SERIE C. CATANZARO DOMINANTE E LANCIATO ALLA SERIE B

A cura di Marco Foianesi. Il Catanzaro è lanciatissimo verso la Serie B, ormai è solo una formalità. Sul campo della Juve Stabia nuova goleada per 4-1, in cui il capocannoniere del girone, Iemmello autore di una doppietta è arrivato a quota 21 goal stagionali. Una vittoria che gli permette di allungare sul Crotone, fermato in casa alla prima dell’allenatore Lamberto Zauli, fermato sullo 0-0 dalla Turris impegnata nella zona retrocessione.

Nella zona play-off vittoria esterna del Foggia nel derby contro L’Andria sempre più ultima, che avvicina il Pescara sconfitto dalla matricola terribile del Cerignola, attualmente quinta a 45 punti

In zona salvezza il vero colpo di giornata è ad opera del Messina che espugna il campo di Latina per 2-0 grazie alle reti di Marino e Trasciani. La Viterbese pareggia in casa per 1-1 contro il Picerno, un punto che comunque gli permette di portare a 5 punti il vantaggio sull’ultima , quella condannata direttamente alla retrocessione.

RISULTATI

Giornata Nº 29 Data 25/02/2023 Latina Messina 0 2 25/02/2023 Juve Stabia Catanzaro 1 4 25/02/2023 Gelbison Giugliano 1 1 25/02/2023 Viterbese Picerno 1 1 25/02/2023 Crotone Turris 0 0 25/02/2023 Avellino Virtus Francavilla 0 1 25/02/2023 Fidelis Andria Foggia 0 1 25/02/2023 Monopoli Monterosi 3 2 25/02/2023 Audace Cerignola Pescara 1 0 25/02/2023 Potenza Taranto 1 0

CLASSIFICA

Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs Catanzaro 76 29 24 4 1 78 11 15 0 0 51 4 9 4 1 27 7 Crotone 64 29 19 7 3 44 23 10 4 0 17 3 9 3 3 27 20 Pescara 48 29 14 6 9 40 30 7 3 5 20 17 7 3 4 20 13 Foggia 46 29 13 7 9 43 33 7 3 4 21 16 6 4 5 22 17 Audace Cerignola 45 29 12 9 8 35 30 9 3 3 25 12 3 6 5 10 18 Picerno 43 29 11 10 8 32 29 8 3 3 19 11 3 7 5 13 18 Monopoli 42 29 12 6 11 35 35 9 0 6 21 15 3 6 5 14 20 Virtus Francavilla 38 29 11 5 13 37 39 10 2 2 27 12 1 3 11 10 27 Juve Stabia 37 29 10 7 12 24 30 5 4 5 14 14 5 3 7 10 16 Giugliano 36 29 8 12 9 37 39 5 6 3 23 18 3 6 6 14 21 Potenza 36 29 7 15 7 34 45 5 7 2 23 19 2 8 5 11 26 Avellino 36 29 9 9 11 31 31 6 6 3 16 9 3 3 8 15 22 Latina 36 29 9 9 11 28 37 6 3 5 11 15 3 6 6 17 22 Taranto 35 29 9 8 12 20 32 7 5 2 13 8 2 3 10 7 24 Gelbison 34 29 7 13 9 22 27 4 7 4 14 14 3 6 5 8 13 Monterosi 30 29 7 9 13 32 39 3 7 4 16 16 4 2 9 16 23 Messina 29 29 8 5 16 28 41 5 4 6 18 17 3 1 10 10 24 Turris 27 29 6 9 14 30 45 2 6 7 16 26 4 3 7 14 19 Viterbese 27 29 6 9 14 28 40 4 5 6 18 23 2 4 8 10 17 Fidelis Andria 20 29 3 11 15 18 40 3 7 5 10 14 0 4 10 8 26