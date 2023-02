Atalanta , Gasperini:”Milan superiore . Abbiamo sofferto un pò l’aggressività”

Gian Piero Gasperini analizza a fine gara la sconfitta di San Siro contro il Milan.

“L’Atalanta è questa e stasera ha dato tutto. Abbiamo cercato in tutti i modi, ma l’agressività del Milan ci ha messo in grandedifficoltà – ha spiegato a Dazn l’allenatore dell’Atalanta -.

Prendiamo spunto da questa e pensiamo alla prossima con l’udinese, perché possiamo mantenere un bel distacco dalle inseguitrici. Nonostante l’impegno, il Milan aveva qualcosa in più di noi. Noi sul piano tecnico potevamo fare meglio. Non siamo neanche fortunati, al primo tiro abbiamo preso gol e poi siamo andati in difficoltà”.