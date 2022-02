Venezia, Zanetti:”il campionato non finisce qui'”

“Nel primo tempo siamo mancati nel finalizzare mentre nel secondo non abbiamo fatto un prova degna.”

Dobbiamo ricompattarci e pensare al futuro”. Così Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, commenta a Dazn la sconfitta contro il Verona. Sulla lotta salvezza, il tecnico neroverde ha detto: “È ancora tutto aperto, abbiamo una partita in meno. L’importante è non abbatterci, perché oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte. Ci sono ancora molti punti in palio e dobbiamo crederci fino in fondo”.