Spezia, Thiago Motta: “sono orgoglioso della squadra”

“Nel secondo tempo siamo stati più liberi, contro una grande squadra come la Roma”

La strada giusta e’ questa, lavorare l’uno con l’altro. Sono orgoglioso della squadra”. Così il tecnico dello Spezia Thiago Motta a Dazn dopo la partita contro la Roma. “Se ho pensato a vincerla? Perché no, siamo in campo per questo. Nel primo tempo abbiamo fatto qualche errore, alcuni episodi girano contro di noi ma devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto con un uomo in meno, contro una squadra che gioca in Europa. Abbiamo creato qualche pericolo, era inevitabile subire ma abbiamo difesa bene. Peccato, meritavamo il pareggio dobbiamo continuare così”, ha aggiunto. “