L’ Italia del basket risponde con un bel successo alle critiche piovute dopo l’ultima sconfitta nel girone di qualificazione dei mondiali.

Nel ritorno con l’Islanda, stavolta in casa, gli azzurri vincono con un agevole 95-87, spinti dalle prestazioni di Della Valle (24 punti) e Vitali (17). In cabina di regia Mannion trova 16 punti nonostante i pochi minuti in campo per i tanti falli. Agli islandesi non bastano i 30 punti di Fridriksson.