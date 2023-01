Tennistavolo: Master e giovanili nel calendario regionale: Nulvi si prepara ad accogliere

(a cura di Francesco Ara). Questo weekend il tennistavolo sardo torna finalmente nel nord dell’isola per i tornei regionali Fitet Sardegna, master e giovanile, che si disputeranno a Nulvi rispettivamente sabato 28 e domenica 29.Ph.: Vorobeva-Carnovale-Roncallo-Oyebode

Per noi della società Santa Tecla sarà una bella occasione non solo per riportare i giovani pongisti di tutta la Sardegna in Anglona, ma soprattutto per far esordire le nostre nuove giovani leve, che si sono avvicinate alla disciplina negli ultimi mesi. Personalmente ritengo infatti che, tra i tanti impegni prestigiosi e i bei risultati ottenuti finora in questa stagione dalla società, la soddisfazione più grande sia quella di essere riusciti ad avere nuovamente un bel gruppo di giovani. Dopo un lungo periodo di buio iniziato prima della pandemia con l’indisponibilità delle strutture sportive a Nulvi, che ha raggiunto l’apice poi con la pandemia stessa e che è proseguito con la chiusura della palestra delle scuole medie alle società sportive per un anno e mezzo, finalmente da due mesi a questa parte siamo riusciti a riprendere l’attività a pieno regime, con la possibilità di svolgere gli allenamenti ogni giorno come era consuetudine prima.

Al momento abbiamo 6 bambine di età compresa tra i 7 e i 9 che hanno iniziato a giocare tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella in corso. Si impegnano molto e sono praticamente sempre presenti a tutti gli allenamenti. Alcune di loro in particolare sono già molto determinate nel voler fare progressi e negli ultimi mesi si stanno allenando 3 o anche 4 volte a settimana. Penso fosse dai tempi di Rossana Ferciug che non mi capitava di vedere questa determinazione tra le giovani leve nulvesi. Ora starà a noi lavorare bene e cercare di mantenere questo gruppo, sperando che non siano altri intoppi come quelli degli ultimi anni. Abbiamo poi anche un gruppo di ragazzi un po’ più grandicelli che nonostante non possano essere sempre costanti negli allenamenti per via di impegni scolastici e universitari stanno comunque facendo progressi. Samuele Raggiu e Gavino Posadinu stanno affrontando la loro prima stagione in D1, mentre Francesco Piredda è protagonista nella serie A1 paralimpica classe 11.

Nonostante in questa stagione gli impegni per la società siano già tantissimi, mi sembrava doveroso organizzare almeno un torneo regionale a Nulvi e quella del giovanile più il master era l’occasione perfetta. Nella scorsa stagione abbiamo ospitato i Campionati Sardi Giovanili che sono stati un bel successo in termini di partecipazione e speriamo di replicare anche questa volta; i numeri per il momento, ad iscrizioni ancora aperte, sono incoraggianti.

Da amante dei tornei ho sempre apprezzato, oltre che parteciparvi, anche organizzarli.

In questo caso per dedicarci al torneo io, il presidente e l’allenatore abbiamo dovuto rinunciare a partire per la Germania, dove sabato la nostra squadra sarà in scena nella sfida di Inter Cup contro l’Union Velbert, ma per quanto mi riguarda il vedere il palazzetto dello sport di Nulvi colmo di giovani pongisti da tutta l’isola ripaga senza dubbio questa rinuncia.

Buon tennistavolo a tutti e vi aspettiamo a Nulvi!

EFISIO PISANO, ANCORA ILLUSTRE VETERANO D’ESPORTAZIONE CON UN BRONZO AI MONDIALI

Un colpo d’occhio pazzesco e tanta voglia di giocare, anche se si sono raggiunti gli “anta”. A Muscat il tennistavolo ha dato un’altra prova di forza coinvolgendo tantissimi veterani provenienti da tutto il mondo. E tra loro, come accade ormai da lustri e lustri, anche il cagliaritano ma bosano d’adozione Efisio Pisano che dopo Alicante 2016, ritrova la confidenza con il podio per un bronzo tendente a nobilitare l’intero movimento regionale. L’ex primario condivide l’esperienza nella Penisola Arabica con il lettone Gunars Jekabsons nel doppio maschile over 80. La loro scalata viene interrotta da una coppia quasi inespugnabile, formata dai teutonici Siegfried Lemke e Wolfgang Schmidt che comunque è stata messa a dura prova dal duo sardo-baltico, costituitosi all’improvviso, senza aver mai condiviso alcuna esperienza in passato. E il buon feeling maturato li fa sognare in vista del prossimo appuntamento di giugno in Scandinavia, quando si lascerà spazio ai veterani continentali. Intanto si godono questa medaglia che ha strappato tanti applausi all’Oman Convention & Exhibition Centre, pullulante di cultura, divertimento e fratellanza.

Tra i pongisti sardi che si esprimono nel mondo con la maglia della nazionale, di recente l’asseminese in forza al Tennistavolo Sassari John Michael Oyebode ha partecipato al WWT Feeder Doha.

SERIE A1 FEMMINILE E MASCHILE: COLPO GROSSO DEL MURAVERA TT

IL TENNISTAVOLO NORBELLO ESPUGNA GENOVA

I risultati a sensazione non mancano e in realtà, ad inizio stagione, erano stati messi in preventivo per via delle formazioni che tendono a variare di giornata in giornata.

Il colpaccio della settimana spetta al Muravera TT che da fanalino di coda della A1 femminile, con appena un punto in saccoccia, blocca all’improvviso l’ascesa del Tennistavolo Norbello che si era ritrovata alle spalle dello stellare Castel Goffredo. Il derby sardo giocato nel Sarrabus vede la squadra di casa particolarmente motivata, con la russa Olga Vorobeva e la pimpante Valentina Roncallo che assommano due successi a testa. Le ospiti pagano pegno per l’improvvisa assenza della romena Alina Zaharia, influenzata, miracolosamente sostituita dalla titolare di A2 Krisztina Nagy. Ma né lei, né soprattutto Veronica Mosconi e la insidiosa polacca Magdalena Sikorska (vittoriosa su Miriam Carnovale) sono in grado di prevenire le stoccate offensive avversarie.

In casa guilcerina l’altra faccia della medaglia è rappresentata dalla formazione maschile che con un trio impeccabile composto da Gaston Alto, Diogo Carvalho e Marco Antonio Cappuccio riesce ad abbattere le resistenze del Cervino Genova. Il terzo posto è più che mai consolidato.

Nel fine settimana la società guilcerina sarà l’unica a rappresentare la Sardegna in occasione della Coppa Italia che si disputerà al PalaTennistavolo “Elia Mazzi” di Castel Goffredo. Nella competizione maschile il Tennistavolo Norbello affronterà in semifinale il Top Spin Messina.

A2 MASCHILE: PAREGGIO MAGICO DELLA MARCOZZI

STOP DEL TENNISTAVOLO SASSARI

La sconfitta patita a Pieve Emanuele, penultimo in classifica, consente al Tennistavolo Torino di raggiungere al terzo posto il Tennistavolo Sassari. Del 4-2 finale a sfavore dei turritani si evince la giornata no del nigeriano Ganiyu Ashimiyu, superato in entrambe le circostanze, mentre si salvano con l’opzione 50% Marco Poma e Marco Bressan.

Dopo quattro battute d’arresto consecutive, la Marcozzi muove finalmente la classifica strappando un insperato pari sul campo del Cus Torino. Il club cagliaritano deve fare a meno del nigeriano Makanjuola Kazeem che fa solo atto di presenza, ma i suoi compagni, spronati assai dal tecnico Fabio Ferrero, si superano. Soprattutto Daniele Spagnolo che recupera due set di svantaggio al quotato Romualdo Manna e poi inchioda Giai nella gara che vale il 3-3 conclusivo. Importante anche l’assolo di Martinalli, ancora ai danni di Manna.

B2 MASCHILE: SORRIDE SOLO IL MURAVERA TT

Attualmente Tennistavolo Sassari e Muravera TT condividono la terza piazza, ma è il team del presidente Luciano Saiu ad essere in fase ascendente (ha pure due gare in meno), per via della non pronosticata vittoria casalinga nei confronti del Campomaggiore Terni che giunge nella palestra comunale dedicata a Giovanni Cuccu priva di Dario Loreto e dell’ucraino Oleksandr Heleta, in realtà non molto incisivo in questo campionato. Fatto sta che i locali pigiano il piede sull’acceleratore, consentendo a Nicoletta Criscione e a Nicola Pisanu di fare doppietta e a Marco Sarigu di sbrigare la pratica Toppo. Compare pure Simone Boi che però deve arrendersi ad un Francesco Colantoni in giornata si, autore di una tripletta.

Resta congelata la posizione del Tennistavolo Sassari che dopo nove match si deve arrendere di misura al Castello Farmacia S. Anna, al vertice della graduatoria assieme al Cral Roma. I capitolini sfruttano al meglio il fattore campo vincendo i primi due match e gestendo con scrupolo il breve vantaggio dalle insidie di Segun Olawale (2), Luca Pinna e Luca Baraccani che costringono gli avversari a sudare fino all’ultima sfida disponibile, peraltro persa da Baraccani.

Sempre a Roma si gioca il match salvezza tra King Pong e Muraverese. Gli ospiti vanno a segno con tutto il collettivo (Francesco Lai, Marcello Porcu, Michele Buccoli), ma non basta a consentire ai padroni di casa di staccarsi dal team sarrabese che deve trovare una soluzione per allontanarsi dall’ultima posizione.

C1 MASCHILE: GUSPINI OK NEL DERBY, MURAVERA TT TONICO

Tutto molto facile per il TT Guspini conseguire il terzo successo consecutivo nel derby isolano disputato con Il Cancello Alghero. Vanno a segno Silvio Dessì, Massimiliano Broccia e il presidente Michele Lai. Gli ospiti provano a non naufragare ma è inutile: onore al merito comunque a Christian Mulas, Carmine Niolu, Fabio Costantino. La formazione medio campidanese raggiunge il Castello al secondo posto.

Ma due punti indietro c’è il Muravera TT reduce ugualmente da una prestazione positiva ma sofferta con il Roma 12. Sugli scudi il duo lanuseino Elia Licciardi-Emanuele Cuboni con due punti a testa e poi impreziosisce il referto pure Francesca Seu che si fa valere anche per una prestazione magistrale (nonostante la sconfitta) con il temuto Aliaksei Hadzis che esce fuori dal confronto con una tripletta da incorniciare.

Cuboni – Seo – Licci

C2: IL TT GUSPINI ROMPE L’EGEMONIA DELLA MURAVERESE

Per otto giornate consecutive la Muraverese ha dettato legge con autorità prendendosi un margine di vantaggio ampio nei confronti delle avversarie. Al TT Guspini il merito di aver macchiato il percorso pulito del team sarrabese e di conseguenza riaperto il discorso promozione visto che ora il vantaggio della leader nei confronti delle tre inseguitrici (tra cui proprio il Guspini) si è ridotto a tre punti. Ma sulla sfida dall’esito clamoroso interviene il giovane guspinese Manuel Broccia: “Partita difficile vista la fama della squadra prima in classifica. Il nostro merito è di averci creduto sin dall’inizio, senza farsi prendere dallo sconforto. Il 4-2 conclusivo è maturato attraverso l’en plein di Massimiliano Broccia bravo a imporsi sia sul forte Mario Bordigoni, sia Su Roberto Murgiano e un punto a testa tra me e mio fratello Luca (su Bordigoni). Sono molto felice di aver battuto un osso duro come Murgiano, mentre è stato come sempre pericolosissimo Andrea Manis che ha superato sia me, sia Luca. Siamo a tre punti dalla vetta e questo ci dà lo stimolo per puntare a qualcosa di più importante, come il primato in classifica, che resta comunque un’ipotesi molto difficile da realizzare, ma punteremo sempre a vincere”.

Rientra in squadra Briam Mele (dopo l’assenza costata molto cara alla sua squadra col Guspini nella giornata precedente) e il Guilcier Ghilarza ritrova la sua temutissima fisionomia, concedendo un solo punto al Tennistavolo Sassari. Il pongista originario di Norbello realizza due punti, cui si aggregano quelli di Alessandro Faedda (2) e uno di Nicola Cuccureddu. Gli avversari hanno trovato il momentaneo pareggio con il presidente Nicola Cilloco, ma poi non hanno retto più, nonostante la buona volontà anche di Elena Rozanova e Pierpaolo Mura.

Seppur con un pareggio, si fa sotto il Carbonia TT che completa il terzetto della piazza d’onore. Nel derby del Sulcis le tigri iglesienti sono state salvate da Bruno Pinna che nell’ultima sfida si è imposto su Pietro Pili. Lui e dall’altra parte Walter Barroi sono stati gli uomini partita per via dei loro doppi successi con vittime nell’ordine Roberto Pili, Vito Moccia e Giovanni Siddu. Quest’ultimo si riscatta con Roberto Pili e Moccia su Pietro Pili.

Grazie a questo punto l’Iglesias si porta a + 4 rispetto al Tennistavolo Sassari la cui penultima posizione si è fatta molto precaria.

D1/A: VINCONO PAULILATINO E MONTEROSELLO

Entro la settimana si completa il quadro dei risultati con le due partite mancanti, tra cui quella della capolista indiscussa Tennistavolo Norbello sul campo del Santa Tecla Nulvi A.

Nel frattempo il Libertas Ping Pong Monterosello si centralizza nella classifica cortissima battendo il Tennistavolo Sassari B. I punti sono realizzati da Samuel Paganotto (2), Pier Luigi Scudino (2) e Gianni Palmas che perde il match iniziale al quinto set con Alexander Evans. Nella “B” sono entrati in campo pure Claudio Sabino, Gian Felice Delogu, Sergio Idini.

Audace spinta d’orgoglio del Tennistavolo Paulilatino che si rimette in discussione nella lotta salvezza sconfiggendo, con relativo riaggancio, il Tennistavolo Sassari A.

La formazione paulese ritrova Luigi Pusceddu che latitava dalla scorsa stagione. Assieme al papà Nazzaro creano i presupposti del successo. Per le sassaresi punti di Chiara Scudino e Maria Elena Musio nei confronti di Carlo Maulu e Pasqualino Putzolu. Con le girls turritane ha giocato Maria Laura Mura.

D1/B: NON MOLLA IL TORRELLAS, RESISTE E INSEGUE LA MARCOZZI

Il Torrellas Capoterra comanda ancora nonostante una agguerrita Azzurra (vedere approfondimento in basso). Tiene il passo la Marcozzi che si aggiudica il derby di via Crespellani contro i “figliocci” del Cagliari TT. Stefano Sedda e Mauro Serra consentono alla vice capolista di inglobare i primi due punti con una battaglia agonistica intensa che ha visto Aldo Puleo (perde alla bella 14-12) e Dzintars Lai dall’altra parte della barricata. Stefano Manca accorcia le distanze prevalendo su Zemgus Lai, ma Mauro Serra è nuovamente perentorio, stavolta a tu per tu con Puleo. Manca completa la sua memorabile giornata (non aveva mai vinto in questa stagione) lasciando di stucco pure Sedda che vantava un invidiabile 100%. Infine, un po’ di gloria per il valoroso veterano Cesare Mozzi implacabile con Dzintars Lai.

Terza piazza sempre appannaggio del Carbonia TT: non si fa impressionare dalla presenza, nelle file del Decimomannu, di Carlo Orrù che nel match d’esordio gioca un brutto tiro allo stupefatto Luciano Macrì. Anche Marco Verminetti sembra imboccare la giusta strada ma il giovane Federico Ibba prima incassa e poi lo mette alle corde per il conclusivo 3-1. È solo l’inizio di un monologo carboniese che bissa con Enrico Bianciardi (su Paolo Soraggi), e poi prosegue nell’ottenimento della posta in palio attraverso un’altra chicca di Ibba che fa stonare il compositore Orrù. Poi Bianciardi regola Efisio Sirigu e a risultato acquisito, Verminetti ottiene un punto consolatorio sul subentrato Marco Ibba.

Si riaffaccia sulla scena agonistica Andrea Giorgi e la Muraverese riprende a volare con un risultato inaspettato nei confronti de La Saetta.

L’ingegnere villaputzese piega le resistenze di Alberto Manos e Alessandro Mercenaro. Ma c’è da incensare pure Pierluigi Montalbano che lo imita andando a dominare su Gianluca Devita e Giordano Sini. Punto inoltre di Luca Paganelli: ha dato il là alla squadra imponendosi al quinto set su Mercenaro dopo che si è ritrovato in svantaggio 2-0. L’ex campione italiano paralimpico deve poi arrendersi a De Vita nell’ultima ma inutile gara in cartello.

L’ APPROFONDIMENTO

A cura di Maurizio Piano

Grazie a una vittoria per 4-2 conquistata contro l’Azzurra passiamo ancora una giornata in vetta alla classifica, mantenendo invariate le distanze dalla Marcozzi seconda in classifica. La partita contro i miei amici ed ex compagni di squadra azzurrini non è stata affatto semplice, visto anche che, a differenza della gara d’andata, questa volta si sono presentati in formazione completa. Sia io che Nicola Carboni, però, stiamo continuando a mantenere un più che buono stato di forma e in campo questo si è visto anche stavolta.

Per me, quelli contro Alessandro Polese e Guido Lampis sono stati match più complicati di quanto il risultato finale di 3-0 e 3-1 a mio favore possa far pensare, ho invece dovuto mantenere un alto livello sia di gioco che di concentrazione per avere la meglio. Nicola ha avuto vita più facile contro Giovanni Pomata, ma contro Polese anche lui ha dovuto dar fondo alle proprie risorse tecniche e mentali per riuscire a spuntarla. Ancora una battuta d’arresto, invece, per Celestino Pusceddu, che ha comunque lottato alla pari contro Lampis venendo sconfitto per 3-1, e con un set perso ai vantaggi; così come è stato equilibrato il match fra Pomata e Marco Schirru, che ha visto soccombere il mio compagno di squadra per 3-1.

Le altre partite della nona giornata direi che siano andate come preventivabile.

Questi risultati e, soprattutto, i punti in classifica a cinque giornate dal termine mi fanno pensare che la sorte del Decimomannu, ultimo con soli due punti, sia praticamente già scritta, così come probabilmente lo è anche quella del Cagliari TT, che è penultimo a -3 dall’ultimo posto utile per la salvezza. Considerato che nello scontro diretto dell’andata contro La Saetta aveva perso 6-0, vedo difficile possa conquistare in queste ultime giornate quattro punti in più della formazione quartese.

Per quanto riguarda il primo posto e conseguente promozione in C2, invece, i giochi sono ancora del tutto aperti. I due punti di vantaggio sulla Marcozzi non ci lasciano certo tranquilli, sia perché fra due giornate ci sarà lo scontro diretto, sia perché squadre come La Saetta (da affrontare nella prossima giornata e che al momento è stata la sola squadra capace di batterci), la Muraverese o il Carbonia sono formazioni che potrebbero fare brutti scherzi. Non credo possano rientrare in corsa per la vittoria del campionato; mi sembra di poter dire sia ormai una questione fra noi e i marcozziani, considerato che la terza in classifica è distante ben cinque punti, ma certamente potrebbero far incespicare noi e i nostri diretti concorrenti. Con sole cinque giornate mancanti ogni punto perso potrebbe risultare decisivo. La prossima giornata e, soprattutto, quella del 18 febbraio, quando faremo visita alla Marcozzi, potrebbero già delineare in maniera più definito il finale di stagione.

D2: MANCA IL GIRONE F, GLI ALTRI CHIUDONO LA PRIMA FASE

La classifica avulsa premia il Tennistavolo Olbia che domina il girone A. Il commento del gallurese Pier Paolo Melis: “Con la vittoria contro TT Sassari “B” di Capitan Paolo Bertulu, fanalino di coda che, sportivamente, lotta nei limiti delle sue possibilità, terminiamo la regular season in vetta, grazie a risultati speculari; Alghero vinse a Olbia per 4-2 e noi ad Alghero con lo stesso risultato. La piccola differenza, è a nostro vantaggio, nella differenza set. Aspettiamo di vedere i gironi della seconda fase dei play off dove presumibilmente rincontreremo i cugini di Alghero, insieme ad un’altra squadra. L’obiettivo è quello di classificarci alla successiva e definitiva fase che porterà a giocarsi l’accesso alla D1”.

Per l’Olbia vanno a segno per due volte lo stesso Melis, Antonio Trubbas e Stefano Corda.

L’Alghero chiude la pratica con i piccoli del Tennistavolo Sassari B grazie alle segnature di Salvatore Motzo e Salvatore Zinchiri. I baby hanno risposto con Federico Casula e Simone Demontis nei confronti di Leonardo Palladino.

Si perfeziona l’egemonia del TT Oristano nel girone B che prevale 4-2 sul Guspini A di Giorgio Onnis. Il suo intervento: “L’Oristano è squadra ostica e combattiva che non ha lasciato dubbi sull’esito della gara. Il sottoscritto si è proposto come apripista, sfidando Emanuele Marras, ottimo avversario che porta a casa il primo punto. Il nostro atleta Sergio Vacca realizza il primo punto con Salvatore Sanna. La terza partita vede il giovane atleta guspinese, Christian Liscia, perdere con un Sebastiano Urrai ostico e combattivo. Vacca cede a Marras che sigla il 3-1. Io non vedo spiragli con Urrai, che incamera il quarto punto. Infine Liscia vince con Sanna. Grazie ai nostri amici di Oristano e alla prossima sfida di un campionato che li ha visti favoriti sin dall’ inizio”.

Nell’altro match in calendario la Polisportiva Atletica di Serramanna consolida la seconda piazza che la qualifica alla fase successiva, superando i volenterosi pongisti del Tennistavolo Guspini B. I punti sono di Marcello Mocci (2), Beniamino Pillitu e Fulvio Simonelli. Tra i padroni di casa va a segno Gian Paolo Collu.

Manca all’appello una gara nel girone C che ha espresso, per ora, una candidata alla fase a concentramenti del 18/19 febbraio 2023. Il Torrellas Capoterra deve recuperare il 28 gennaio con il Decimomannu Rossa ma è già matematicamente primo. Però il match è decisivo per determinare chi, tra la formazione decimese e l’ITC Enrico Fermi Iglesias, occuperà la definitiva seconda piazza. Intanto il gruppo sulcitano si è imposto nettamente sul Torrellas Young con marcature di Sergio Aramu, Mauro Usai e Maurizio Vacca, autori di tre doppiette.

Tennistavolo Monserrato e Tennistavolo Quartu, rispettivamente prima e seconda nel girone D, attendono di vedere con chi spartiranno le chances di giungere agli scontri diretti della terza fase. Nessun problema per il sodalizio del presidente Alessandro Picciau che opposto alla Marcozzi Old va a segno con Riccardo Di Giovanni (2), Gian Paolo Manca, Marco Sanna (2) e lo stesso Picciau.

Il club quartese pareggia in casa con La Saetta Verde. Per i padroni di casa due punti li realizza Marco Atzeni, uno Marco Orani. Prova di squadra per i saettini che ribattono con Pietro Ghiani, Chiara Cottiglia e Romano Monni.

Nel recupero della seconda giornata di ritorno successo della Marcozzi Old su La Saetta Verde. Marco Marturano fa il suo dovere completamente, aiutato dai singoli guizzi di Gianpiero Cabras e Roberto Pusceddu. Gli ospiti rispondono con Romano Monni che vince entrambi gli incontri.

Sono le formazioni della Muraverese, Rossa e Gialla, a monopolizzare la leadership del girone E. La capolista incrementa il bottino assestandosi a quota 11 grazie al 4-2 inflitto al Muravera TT. Marco Dessì ne fa 2, mentre Alberto Piras e Simone Cocco contribuiscono a modellare il punteggio. Dall’altra parte solo Alessandra Stori si mette in luce con un en plein personale. La Gialla scavalca lo Sporting Lanusei che cerca di resistere con il solo presidente Maurizio Cuboni uscitone imbattuto. Per il resto Francesco Marotta, Antonio Agostinelli e Roberto Deiana fanno la differenza. I canarini si erano anche imposti sul Muravera TT con un secco 6-0.

Manca una giornata al termine del girone F ma anche in questo caso i giochi sono fatti con la leadership de La Saetta Rossa, matematicamente vincitrice, seguita dal Decimomannu Blu. I quartesi vincono lo scontro di cartello in casa dei portacolori decimesi: Mattia Pala e Simone Sebis partono subito in quarta e poi raddoppiano regalandosi una bella giornata. Dall’altra parte si salvano dal naufragio Daniele Pitzanti e Francesco Garau. Non vanno mai a segno da una parte Francesco Murtas e Alessio Picciau, dall’altra Andrea Decroce e Fabio Ferrabue.

Nel pareggio tra Monserrato KK e Marcozzi Young per i locali si mettono in luce Gianluca Pani, Davide Corpino e Pierangelo Zurru. I giovani di via Crespellani andati a segno sono Varis Lai e Filippo Picciau