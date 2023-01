Prime Video annuncia il nuovo documentario Federico Chiesa – Back on Track disponibile in esclusiva dal 3 febbraio in Italia e prossimamente in tutto il mondo 

Il documentario, prodotto da Juventus Creator Lab, vedrà protagonista Federico Chiesa, calciatore della Juventus e della nazionale italiana, mentre affronta il suo infortunio e la ripresa lunga dieci mesi, momenti durante i quali dovrà riscoprirsi, come atleta e come uomo.

Prime Video ha annunciato il debutto in esclusiva il 3 febbraio del documentario Federico Chiesa – Back on Track, un racconto dedicato al calciatore della Juventus mentre affronta i mesi di ripresa a seguito del grave infortunio al ginocchio sinistro subito lo scorso anno.

9 gennaio 2022, Stadio Olimpico di Roma. Alla mezz’ora del primo tempo Federico Chiesa si accascia a terra, urlando di dolore: si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. È l’inizio di un calvario lungo dieci mesi, durante il quale Federico dovrà riscoprirsi, come atleta e come uomo. Al suo fianco ci saranno la famiglia, i compagni, lo staff della Juventus e un nuovo prezioso amore. Nel documentario, infatti, è presente la cerchia più ristretta delle persone a lui vicine, come la fidanzata Lucia Bramani, la madre Francesca Lombardi e i fratelli Adriana e Lorenzo, l’ex compagno di squadra e capitano della Juventus Giorgio Chiellini, lo staff della prima squadra Juventus con Nikolaos Tzouroudis, Alessandro Gatta, Fabrizio Borri, Mario Fei, Giuseppe Vercelli, Edoardo Bandini, insieme al medico che ha operato l’atleta in Austria, il professor Christian Fink.

Attraverso filmati esclusivi della vita quotidiana, il documentario racconterà la riabilitazione del calciatore bianconero, le soddisfazioni dopo ogni traguardo conquistato e le fasi più dure e coraggiose verso il ritorno in campo.

Federico Chiesa – Back on Track è la prima produzione originale di Juventus Creator Lab, dove vengono ideati e prendono vita tutti i contenuti digitali del club. Il documentario è scritto da Alessandro d’Ottavi e ha come executive producer Marco Castellaneta e Giulio Sala.

Federico Chiesa – Back on Track si unirà a migliaia di film, show e serie già presenti nel catalogo di Prime Video tra cui le produzioni italiane Original The Bad Guy, Prisma, Bang Bang Baby, Gianluca Vacchi: Mucho Más, Laura Pausini – Piacere di conoscerti, The Ferragnez – La serie, All or Nothing: Juventus, Anni da cane, Dinner Club, Vita da Carlo, FERRO, le prime 3 stagioni di Celebrity Hunted- Caccia all’Uomo e le prime due stagioni di LOL: Chi ride è fuori; le serie pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e i grandi successi come Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Argentina 1985, Jack Ryan, The Boys, Borat – Seguito di film cinema, Il principe cerca figlio, Senza Rimorso, Good Omens e Carnival Row, oltre a contenuti in licenza disponibili in oltre 240 paesi e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22. Altre produzioni Original già annunciate sono il capitolo italiano dell’universo Citadel, Everybody Loves Diamonds e The Ferragnez – La Serie Stagione 2.

Oltre ai migliori show, gli appassionati di sport potranno guardare in diretta anche la UEFA Champions League, con le migliori partite del mercoledì, gli show pre-partita.