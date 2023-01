L’Olympia e Cortina pronte per uno spettacolare fine settimana con la Coppa del Mondo maschile

Sabato 28 e domenica 29 gennaio due superG, ultimo appuntamento con le discipline veloci prima dei Mondiali di Courchevel.Sabato sera in piazza Dibona la festa per il sorteggio dei pettorali e le premiazioni. Ph.:preparazione della pista. Geppo Giuseppe Di Mauro.

Tutto pronto a Cortina d’Ampezzo per la due giorni con la Coppa del mondo maschile di sci alpino che, sabato 28 e domenica 29 gennaio, porterà nella Regina delle Dolomiti gli specialisti della velocità che saranno impegnati in due superG, recupero di quelli non disputati nelle settimane scorse a Lake Louise e in Val Gardena.

Nella giornata di oggi, giovedì 26 gennaio, Hannes Trinkl e Raimund Plancker, direttore e vicedirettore di gara Fis (federazione internazionale sci) per le prove veloci di Coppa del Mondo, hanno ispezionato la Olympia insieme al direttore di gara, Matteo Gobbo.

«Dopo la tre giorni con la Coppa del mondo femminile dello scorso week-end, abbiamo riallestito la pista e oggi stiamo ultimando la bagnatura. Voglio ringraziare la società impianti Ista e tutti gli uomini impegnati: hanno fatto un lavoro immenso» spiega Matteo Gobbo. «Rispetto alle gare femminili, la gara sarà un po’ più lunga: la partenza sarà infatti alzata di 50 metri, all’altezza del bivio Caprioli, per un dislivello complessivo di 650 metri».

Le previsioni meteo annunciano un bel fine settimana di sole e Cortina si prepara ad accogliere al meglio il circo bianco che ai piedi delle Tofane vivrà l’ultimo appuntamento con le discipline veloci prima dei mondiali di Courchevel, la rassegna iridata francese che ha raccolto proprio l’eredità ampezzana, vale a dire quella dei Mondiali di Cortina 2021. I biglietti sono acquistabili sul sito cortina.vivaticket.it.

«Attendiamo appassionati e tifosi, italiani e stranieri, per un altro fine settimana ad alto tasso di spettacolarità» dice Michele Di Gallo, direttore generale di Fondazione Cortina, la realtà che organizza gli eventi di Coppa del mondo. «Dopo 33 anni dall’ultima apparizione del massimo circuito internazionale, è per noi una grande emozione e responsabilità. La pista è stata lavorata per renderla un po’ più difficile rispetto alle gare femminili e si presenta in ottime condizioni. Sabato poi, ai piedi del Campanile, a partire dalle 18.30, ci sarà la premiazione dei vincitori del primo superG e l’estrazione dei pettorali dei migliori dieci del ranking per la gara della domenica. Sarà un momento di festa che poi proseguirà per tutta la serata in paese dove ci saranno tanti momenti dedicati ai tifosi a cura dei locali del centro, in collaborazione con l’associazione Cortina for Us».

In pista, saranno tanti i campioni a dare spettacolo. A cominciare dallo svizzero Marco Odermatt, leader della classifica generale della Coppa del mondo e della classifica di specialità. Sette gli azzurri al via: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Matteo Franzoso e Mattia Casse.

«Tornare in Italia dopo Bormio e Val Gardena è sempre bellissimo» dice Mattia Casse. «Cortina è un posto iconico, nel cuore delle Dolomiti, dove si è fatta buona parte della storia dello sci. Saranno due superG, due gare secche e saranno le ultime gare prima dei Mondiali. In questi giorni stiamo facendo allenamento specifico. Personalmente, in superG sto crescendo e quindi ce la metterò tutta per cercare un buon risultato».

Il programma prevede la partenza del superG di sabato alle 11.20, la partenza del superG di domenica alle 10.30.