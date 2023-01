Lo sport sociale Uisp per la Giornata della Memoria

Iniziative in tutta Italia in questo fine settimana. Parla Tiziano Pesce, Uisp: “Per non dimenticare i milioni di ebrei vittime dell’Olocausto”

. Lo sport sociale e per tutti Uisp ha la memoria lunga, non ha mai smesso di guardarsi intorno, tiene alto l’impegno per i diritti e le libertà, contro discriminazioni e razzismo.

“Ancora una volta lo sport sociale della rete associativa Uisp si mobilita sul territorio per celebrare degnamente la Giornata della Memoria, per non dimenticare i milioni di ebrei vittime dell’Olocausto, la persecuzione e l’uccisione di minoranze etniche, oppositori politici, omosessuali, persone con disabilità – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – La Giornata della Memoria assume quest’anno per l’Uisp un significato ancora più particolare, nel 75ennale della sua nascita: ricordiamo infatti che l’Uisp fu fondata nel 1948, intorno ai valori fondanti della Costituzione italiana”.

Domenica 29 gennaio Uisp Roma organizza “Pedalando nella Memoria”, una biciclettata che, partendo alle 9.30 dalla stazione Tiburtina, attraversa i luoghi simbolo di quelle vicende e rievoca le esperienze e le storie di chi le ha vissute. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Roma – VIII Municipio, Anpi, ArciGay Roma, Bike4city, Ciclofficina MacchiaRossa, Fiab Roma Biciliberatutti, Fiab Roma Ruotalibera, Gruppo Sport e Natura, Salvaiciclisti Roma e VediRomainbici.

La “Run for MEM – corsa per la memoria verso il futuro” è la corsa non competitiva organizzata da Uisp Bologna in cui si ripercorrono i luoghi della memoria presenti nella città. L’evento è promosso dal Comune e dalla Comunità Ebraica bolognese, che hanno dato disposizione di lasciare una corona in ognuno degli stop. La mattina del 29 gennaio ci si troverà dunque tutte e tutti alle 9 in Piazza Memoriale della Shoah per un saluto istituzionale con il sindaco Matteo Lepore, il presidente della Cei monsignor Matteo Zuppi e il presidente della Comunità Ebraica bolognese Daniele De Paz.

Uisp Brescia organizza la proiezione del documentario “Memoria, i sopravvissuti raccontano”, che ripercorre le diverse fasi della Shoah italiana attraverso le interviste a 90 sopravvissuti italiani al campo di Auschwitz, tra cui Liliana Segre. L’appuntamento è fissato per venerdì 27 gennaio alle 15, presso la sede del comitato, a Brescia. Introdurrà lo storico e scrittore Bruno Roveda.

Il 28 gennaio alle 15, invece, prende il via il ciclo di “Passeggiate della memoria”, organizzate da Uisp Empoli Valdelsa, assieme a Soci Coop Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro e Aned Empolese Valdelsa. Si tratta di un programma di 3 camminate alla scoperta delle pietre d’inciampo installate sul territorio nel 2022. Le “pietre d’inciampo” sono targhe in ottone della dimensione di un sampietrino con cui si ricordano persone deportate o uccise durante il nazismo, e che vengono poste solitamente vicino alle loro abitazioni. Altri 2 incontri sono fissati per il 18 febbraio e per il 4 marzo.