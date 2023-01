Ferrari, dopo Sainz scende in pista Leclerc

Dopo Carlos Sainz , Charles Leclerc è sceso in pista per al volante della SF-21 per completare il primo test 2023 della Ferrari, e dopole prove dei due pilota di riserva del Cavallino Rampante, il giovane russo con licenza israeliana Robert Shwatzman (l’altro è l’italiano Antonio Giovinazzi).

La giornata di lavoro di Leclerc è partita all’insegna del clima pienamente invernale, con temperature rigide ma anche, finalmente. Oltra allo stesso Sainz, nel corso della giornata ha fatto un’apparizione nel garage rosso il nuovo Team Principal Frederic Vasseur.Il pilota monegasco ha completato 123 giri. Martedì 4 febbraio la presentazione ufficiale della nuova monoposto, in attesa di sabato 25 febbraio in occasione della prima giornata della sessione di test premondiale.